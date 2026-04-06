Desapareció ganadero en Cesar; su vehículo fue encontrado horas más tarde incinerado

Jesús Emiro Vergel González, de 69 años, iba hacia una finca de su propiedad en el momento de la desaparición. Foto: Archivo Particular

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Las autoridades buscan al ganadero Jesús Emiro Vergel González, de 69 años, quien el pasado sábado 4 de abril desapareció mientras se movilizaba en su vehículo por el sector de Once Reses, en la vía que comunica a Aguachica con San Martín, Cesar.

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El adulto mayor se movilizaba a una finca de su propiedad en Aguachica a la que generalmente no iba, cuando se presentó la desaparición. Las alertas se encendieron horas más tarde, cuando las autoridades hallaron el vehículo en el que se movilizaba Vergel parcialmente incinerado.

El carro de placas EVC-717 fue encontrado en el sector de Besotes, con algunas de las pertenencias del ganadero en su interior y el puesto del conductor completamente incendiado.

Primeras versiones indicarían que el adulto mayor habría sido obligado a bajarse y transportado a otro sitio. El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, no descarta que se trate de un secuestro extorsivo, aunque hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido el hecho.

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“Se ha dispuesto toda la institucionalidad junto con el Gaula de la Policía Nacional y Ejército, en toda la zona donde se presentaron los hechos, se ha hecho contacto con los familiares del ganadero a fin de tener la mayor información posible para esta investigación”, dijo a El Heraldo Esquivel.

Hay preocupación en la zona por el secuestro, debido a la incidencia de grupos armados como el ELN, las Farc y Los Pelusos, así como en la intensificación de este delito en municipios cercanos como Ocaña, en Norte de Santander.

El más reciente secuestro en la región fue el del ganadero Eli Plutarco Santamaría Guarín, de 69 años, en zona rural de La Jagua de Ibirico. Fue liberado el pasado 31 de marzo en Curumaní, tras dos meses de cautiverio.