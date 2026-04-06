Hallaron el cuerpo de una adolescente de 14 años que se ahogó en playa de Antioquia

La adolescente desapareció tras ingresar al mar en Uvero, su cuerpo fue encontrado horas después cerca del lugar donde fue vista por última vez. Foto: Redes sociales

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Una joven de 14 años fue hallada sin vida en las playas del corregimiento de Uvero, en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, luego de haber sido arrastrada por el mar en medio de una emergencia ocurrida durante el fin de semana. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la menor de edad.

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La adolescente había viajado desde Chigorodó junto a una amiga, quien también era menor de edad, para pasar el fin de semana. El hecho ocurrió en pleno cierre de Semana Santa, una temporada de alta afluencia de turistas.

Fuerte oleaje y momento de la emergencia

De acuerdo con versiones de testigos entregadas a medios locales, el mar presentaba alto oleaje en el momento del incidente. A pesar de ello, las dos jóvenes ingresaron al agua y fueron sorprendidas por una ola que las arrastró mar adentro.

“La ola se la llevó, de ahí no la vieron más. Y la otra niña de 16 años también se estaba ahogando, pero milagrosamente uno de los ciudadanos la logró sacar; pero la otra sí no la vieron más”, relató George Andrés Pérez, oficial del Cuerpo de Bomberos de San Juan de Urabá.

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Tras la emergencia, organismos de socorro iniciaron labores de búsqueda en la zona. Sin embargo, fue hasta la mañana del domingo cuando habitantes del sector reportaron la aparición del cuerpo. “Ya en horas de la mañana me llaman a informarme que habían encontrado el cuerpo, que había salido cerca de donde la vieron por última vez”, indicó el oficial de bomberos.

Procedimientos y llamado de autoridades

Tras el hallazgo, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y el traslado a Medicina Legal para determinar con exactitud la causa de muerte y la posterior entrega del cuerpo a sus familiares.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones de seguridad en playas, especialmente en temporadas de alta concurrencia o bajo mar de leva u otras condiciones que puedan afectar el ingreso al mar.