Asesinaron a tres hombres en un billar de Mallama, en Nariño

Imagen de referencia. El crimen se registró en la vereda Chucunés del municipio de Mallama. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque sicarial se registró en la vereda Chucunés, en los límites entre los municipios de Mallama y Ricaurte, en Nariño, en el que murieron tres hombres que departían dentro de un billar de la zona rural.

Lea: Pico y placa Medellín: así aplica la medida del 2 al 6 de febrero

Primeras versiones indican que sujetos armados entraron al establecimiento comercial, en la madrugada del pasado primero de enero, identificaron a las víctimas y les dispararon indiscriminadamente en varias ocasiones. Todavía no se conoce la identidad de los hombres.

Aunque las autoridades aún no tienen hipótesis de lo que ocurrió, el hecho ha sido relacionado con disputas entre disidencias de las Farc, debido a que en las últimas horas aparecieron panfletos de amenazas del frente Urias Rendón contra miembros de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Cada gota de sangre que se derrame en #Nariño se convierte en un motivo más para que la paz no se eche a perder.



Mientras avanzan las investigaciones, sobre las que pedimos celeridad y precisión, nos unimos al dolor que trae la muerte y que rechazaremos siempre.



Los… https://t.co/hV6M78QWDK — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) February 1, 2026

Ante lo ocurrido, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó lo ocurrido y señaló: “Mientras avanzan las investigaciones, sobre las que pedimos celeridad y precisión, nos unimos al dolor que trae la muerte y que rechazaremos siempre. Los territorios que le han dicho sí a la paz merecen sostener la llama de la esperanza”.

Le puede interesar: Rescataron con vida a seis mineros que duraron más de 20 horas atrapados en mina de Bolívar

Por su parte, Indepaz resaltó que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta, el año pasado, en la que hace un llamado a la acción en municipios como Mallama, donde se registra que “la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

De acuerdo con la misma organización, este año se han registrado 13 masacres en el país y la primera en el departamento de Nariño.