Pico y placa Medellín: así aplica la medida del 2 al 6 de febrero

El pico y placa aplica para motos y carros que transiten por Medellín y el Área Metropolitana del Valle del Aburrá. Foto: Alcaldía de Medellín

A partir de este lunes 2 de febrero comenzará a regir la nueva rotación del pico y placa en Medellín y el Valle del Aburrá, que estará vigente durante el primer semestre de este año para vehículos y motos.

La rotación tendrá una semana pedagógica, por lo que a partir del próximo lunes 9 de febrero se comenzarán a aplicar multas económicas a los conductores que infrinjan la medida con la que se busca mejorar la movilidad en la ciudad, pero además reducir la carga contaminante que aportan los vehículos al aire.

El pico y placa para este semestre se seguirá aplicando de la misma forma como se venía haciendo el año pasado, es decir, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, de acuerdo con el último número de la placa de los vehículos particulares y el primero para el caso de las motos.

Nueva rotación del pico y placa

Lunes: 1 y 7.

Martes: 0 y 3.

Miércoles: 4 y 6.

Jueves: 5 y 9.

Viernes: 2 y 8.

Vías excentas

En Medellín y el Valle de Aburrá, el pico y placa no aplica en vías de tránsito nacional, a excepción de Bello, donde se cuentan otras condiciones.

Avenida Regional y autopista Sur , en jurisdicción de Medellín.

Vía Las Palmas.

Conexión 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

Avenida 33 , entre la autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Calle 10 , entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Corregimientos de Medellín.

Pico y placa en Itagüí

Aunque en Itagüí se aplicaban condiciones similares a las de Bello, la alcaldía anunció en los últimos días que este año no aplicará el pico y placa en la Autopista Sur, por lo que no habrá restricciones de tránsito de quienes provengan de otras zonas del Valle del Aburrá.

Multas

A partir de este año, las multas de tránsito ya no son medidas con base en salarios mínimos, sino en Unidades de Valor Básico (UVB), por lo que quienes incumplan con el pico y placa podrán recibir multas económicas equivalentes a 52,99 UVB, que corresponden a 633.111 pesos.