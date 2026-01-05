Logo El Espectador
Colombia
Dos personas, entre ellas una niña, murieron por inmersión en el Golfo de Morrosquillo

La niña falleció en una piscina de Coveñas, mientras que un hombre de 40 años murió tras golpearse contra los espolones, en las playas de Tolú.

Redacción Colombia
05 de enero de 2026 - 04:33 p. m.
Imagen de referencia. El hombre que murió en Tolú al parecer estaba bajo estado de embriaguez.
Imagen de referencia. El hombre que murió en Tolú al parecer estaba bajo estado de embriaguez.
Foto: Archivo Particular
Doble tragedia se registró este fin de semana en el Golfo de Morrosquillo, donde se presentó la muerte de dos personas, entre ellas una niña de seis años, por inmersión. Los casos fueron aislados, uno se registró dentro de una piscina, mientras que el otro fue en las playas de Tolú.

El primer caso fue el de Janer Moreno Julio, de 40 años, quien era oriundo de Coveñas e ingresó en la mañana del pasado viernes 2 de enero al mar pese a las advertencias de las autoridades y de la comunidad por el alto oleaje.

Según indicaron los testigos, el hombre, que al parecer se encontraba en estado de embriaguez, ingresó al mar y fue arrastrado con fuerza por la marea, por lo que terminó chocándose fuertemente contra los espolones.

Tras ser rescatado por las personas en la zona, se confirmó que Moreno Julio tenía varios golpes en el cuerpo, así como ya no tenía signos vitales. Aunque fue trasladado a la IPS TolúSalud, los médicos confirmaron que llegó sin vida.

El segundo caso se registró dentro de un centro vacacional en el sector de Punta Piedra. Una niña de seis años, de una familia de Chinú, Córdoba, que viajó a Coveñas de vacaciones por el fin de semana, murió ahogada dentro de la piscina de un hotel.

La versión que los padres dieron a las autoridades es que salieron de la piscina para cenar, pero en un descuido la niña habría desaparecido. En su búsqueda, empleados del hotel la encontraron en el fondo de la piscina, por lo que rápidamente la sacaron para intentar auxiliarla.

A pesar de que la niña fue llevada a la Clínica Somid, ni los paramédicos en el hotel, ni el personal en el centro asistencial pudieron reanimarla.

Por Redacción Colombia

