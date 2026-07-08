Asesinaron a un hombre en un billar de Bucaramanga durante el partido de Colombia

Imagen de referencia. El crimen ocurrió en un billar de Bucaramanga mientras clientes seguían el partido de Colombia contra Suiza. Foto: Andrés Torres

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Un hombre de 61 años identificado como Luis Enrique Zárate Ariza fue asesinado en el interior del Billar Continental, un reconocido establecimiento ubicado en el Centro de Bucaramanga. El ataque ocurrió en la tarde del martes 7 de julio, mientras en el billar se encontraban varios clientes viendo el partido de la Copa Mundial que disputaba la Selección Colombia contra Suiza.

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Según la información de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dos hombres llegaron al sitio en motocicleta, uno de ellos descendió e ingresó al billar ubicado en la carrera 16 e inmediatamente disparó en repetidas ocasiones contra Zárate, quien murió en el lugar a causa de las heridas.

El responsable salió del establecimiento y abordó la motocicleta que lo esperaba para huir. Las cámaras de seguridad del billar se encuentran bajo análisis como parte de la investigación, pues registraron el momento en el que la motocicleta llega al sector, cuando el sicario ingresa al billar y cuando huye.

Una de las personas que se encontraba viendo el partido en el establecimiento llamó a la línea de emergencias 123 alrededor de las 5:00 p.m. para reportar el ataque, sin embargo, al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron a Zárate con heridas de impacto de bala y sin signos vitales.

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El teniente coronel Gustavo Palacio, comandante de la Estación Centro de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que la investigación quedó a cargo del GAULA, la Policía Judicial y el CTI, con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.

Palacio indicó que por el momento todas las líneas investigativas sobre el móvil del crimen permanecen abiertas mientras las autoridades continúan en la recolección de videos de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios que permitan identificar a los responsables.

La Policía recordó a la ciudadanía que puede reportar información a través de la línea 165 del GAULA o a la línea de emergencia 123.