Asesinato de Alessandro Coatti: foto llevó a la captura de séptimo implicado

En Santa Marta, realizaron una nueva captura por el homicidio del científico italiano Alessandro Coatti, ocurrido el 6 de abril. La Policía, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), capturó a Uber Etilvio Torres García, alias “Uber”, señalado como el séptimo implicado en el caso.

La detención se dio tras un análisis de una fotografía que lo mostraba junto a la víctima horas antes del crimen. Según las autoridades, Torres habría sido la primera persona en establecer contacto con Coatti la noche de su desaparición.

El biólogo, de 41 años, estaba en Santa Marta por motivos turísticos. Al parecer, se encontró con el señalado en el parque de Los Novios y posteriormente fue llevado al barrio El Pando bajo engaños, donde lo esperaba el resto de una banda criminal que lo drogó, robó y asesinó.

En la imagen que los mostraba juntos, el capturado aparecía con la misma ropa que usaba la noche del encuentro. Ese detalle habría llevado a los investigadores a cruzar los registros digitales de la aplicación, su ubicación geográfica y revisar las redes sociales hasta llegar a este nuevo implicado.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, confirmó que la detención se dio mediante orden judicial y que el capturado habría contactado inicialmente a Coatti. “La Policía Nacional continuará trabajando de manera articulada con la Fiscalía y la administración distrital para esclarecer completamente los hechos”, agregó.

Con esta captura, ya son siete las personas detenidas por su presunta participación en el crimen. Como presunto cabecilla del grupo está Brayan Augusto Cantillo Salcedo, alias “Brayan”, junto a Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris y Andrea Camila Berdugo Escorcia.

Luego capturaron a José Alfredo Diazgranados Sotelo, alias “el Flaco”, y José Ángel Lizcano Fernández, este último detenido en Cali por ocultamiento de pruebas y hurto agravado.

Los capturados se enfrentan a los cargos de homicidio agravado, hurto calificado y ocultamiento de material probatorio, y todos permanecen bajo medida de aseguramiento en centros carcelarios