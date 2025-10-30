Suspendieron búsqueda de dos desaparecidos en Dabeiba, Antioquia

El hallazgo de un cuerpo en Riosucio, Chocó, sería el de una de las víctimas desaparecidas tras la avenida torrencial en Dabeiba. Foto: Dagran Antioquia

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Dabeiba finalizó las labores de búsqueda activa en la vereda El Toro, donde el 27 de octubre una avenida torrencial dejó cuatro personas fallecidas, siete heridas y tres desaparecidas. Las autoridades manifestaron que un cuerpo encontrado en Riosucio, Chocó, sería de uno de los desaparecidos.

En un comunicado, las autoridades locales informaron que la emergencia registrada en la madrugada y afectó varias viviendas del sector rural. Las personas fallecidas fueron identificadas como Ramiro Domicó Pernía, Dúber Farley Agudelo Quiroz, Carlos Andrés Úsuga Higuita y Ernesto Alfonso Ríos Tausa. Los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares para las exequias.

También, reportaron siete personas heridas, dos de ellas fueron remitidas a centros asistenciales de mayor complejidad, y según el E.S.E Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el parte médico es positivo.

Durante las labores de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de u cuerpo sin vida en el municipio de Riosucio, Chocó, y fue trasladado a Medicina Legal para su identificación. Las autoridades indicaron que el cuerpo en reconocimiento podría corresponder a Mateo Lescano López, uno de los reportados como desaparecido.

Además, mantienen el reporte de otras dos personas desaparecidas identificadas como Andrés Emilio García Higuita y Diomedes Dionisio Zapata Higuita.

Tras cuatro días de búsqueda de equipos en conjunto del Dagran, los cuerpos de Bomberos de Dabeiba, Sabaneta Occidente y Urabá, la Defensa Civil, la Personería Municipal, el Comité informó que iniciarán una nueva fase enfocada en el seguimiento de posibles reportes.

“Tras los peritajes técnicos realizados por los organismos de socorro, y considerando las condiciones del terreno, el área recorrida y los resultados de las operaciones con binomios caninos, se informa que a partir de este momento las labores se concentran en una nueva fase de búsqueda, la cual consiste en el seguimiento y verificación de reportes o indicios que puedan surgir”, precisó el comunicado.

Los organismos de socorro reiteraron su solidaridad con las familias afectadas y su compromiso de continuar las acciones de acompañamiento y atención durante el proceso posterior a la emergencia.