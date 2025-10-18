Carro robado en Cali fue hallado con más de 700 kilos de marihuana en Santander

El vehículo había sido reportado como robado en Cali y transportaba 1.070 paquetes rectangulares de marihuana. Foto: Policía Nacional

En una vía de Santander, exactamente en el kilómetro 9 de la vía Bucaramanga – San Alberto, encontraron un vehículo reportado como robado en Cali con más de 700 kilos de marihuana.

Según el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del departamento de Policía de Santander, los uniformados realizaban un control vial cuando el conductor, al notar su presencia, abandonó el carro a un costado de la vía y huyó.

Tras la inspección, los agentes encontraron 1.070 paquetes rectangulares de marihuana, con un peso total superior a 700 kg las autoridades. También confirmaron que el vehículo había sido reportado como robado en Cali y tenía placas falsas.

“El contundente resultado operativo representa un fuerte golpe a las finanzas y la logística de las redes de tráfico de estupefacientes. El material incautado y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad competente”, indicó el comandante.

Tanto en material incautado como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

La Policía invitó a la ciudadanía a brindar información a través de la línea 123 o del número contra el crimen 3143587212, quienes además reiteraron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.