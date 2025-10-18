Operadores turísticos de playas del Parque Tayrona denunciaron presuntos desalojos

Imagen de referencia. Los operadores afirmaron que operan con autorización en las playas de Arenilla y Piscina, dentro del Parque Tayrona. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Un grupo de prestadores de servicios turísticos denunció desalojos de las playas Arenilla y Piscina dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Según la denuncia, la medida podría estar relacionada con la expansión turística de una propiedad privada en la zona.

Una de las afectadas, Nilce Blanquicet, manifestó que han trabajado en el área durante años con servicios de guías, snorkeling y atención a visitantes, según ellos, con la autorización de Parques Nacionales y la Capitanía de Puerto.

“Sabemos que en esa zona hay una propiedad privada perteneciente a la familia Dávila y eso siempre lo hemos respetado. Ellos mismos usaron nuestros servicios durante años. Pero desde que abrieron su propio negocio turístico, comenzaron a señalarnos como invasores”, expresó Blanquicet a Caracol Radio.

Además, según Blanquicet, el conflicto habría empezado cuando los dueños de una finca cercana habilitaron un restaurante y unas cabañas dentro de su terreno. A partir de entonces, los trabajadores denunciaron que les han impedido el acceso a zonas que antes utilizaban para sus labores turísticas y que les interpusieron presuntamente una querella por invasión.

“Nos acusan de haber ocupado sus tierras desde octubre, pero tenemos pruebas de que llevamos años trabajando ahí. Tenemos un censo en Parques Nacionales y programas como ‘Deja tu huella, no tu basura’, que evidencian que nuestras actividades buscan conservar el entorno”, agregó.

Los propietarios del predio no se han pronunciado sobre estas denuncias hasta el momento. Mientras que los trabajadores piden la intervención de las autoridades correspondientes para aclarar la situación y garantizar su derecho al trabajo.