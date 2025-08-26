Así avanza la atención de los heridos y afectados del atentado en Cali

De acuerdo con la alcaldía de Cali, alrededor de 150 viviendas se vieron afectadas por el atentado cerca de la base área. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

A lo largo de los últimos días, alrededor de 140 personas han sido atendidas por las afectaciones y las lesiones provocadas por el atentado en cercanías de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali y que dejó siete personas muertas, además de cerca de 150 de viviendas afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, entre los heridos hay tres mujeres de 46, 51 y 52 años permanecen bajo pronóstico reservado en unidades de cuidados intensivos. Una de ellas, con trauma cráneo-encefálico y otras dolencias, es la que está en el estado más crítico.

Aunque la mayoría de las personas que fueron trasladadas a centros asistenciales ya fueron dadas de alta, habitantes de los barrios afectados han denunciado que presentan cuadros de ansiedad, entre otros problemas, como consecuencia de la explosión.

Ante esto, la Gobernación del Valle del Cauca anunció la activación de un Centro de Escucha y Acompañamiento Psicosocial, en el Acuaparque de La Caña, que estará habilitado entre este miércoles 27 de agosto y el sábado 30 de agosto, en dos jornadas: a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m.

“Sabemos que la pérdida de seres queridos, la afectación económica y la sensación de inseguridad generan dolor, miedo y rabia. Nuestro compromiso es acompañarlos con terapias colectivas de sanación, aceptación y fortalecimiento familiar, hasta que la comunidad sienta que el proceso ha sido suficiente”, indicó la gobernadora encargada, María Cristina Lesmes.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que desde la alcaldía se dispuso del fondo solidario y de subsidio para atender a las más de 100 familias afectadas en los barrios Los Mangos, Jorge Eliécer Gaitán y Meléndez, Manuela Beltrán.

A la par, la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Mábel Lara, anunció que realiza una alianza pública y privada entre la Alcaldía, la Gobernación del Valle y sector gremial para apoyar a los pequeños y medianos empresarios afectados en la zona de la explosión, así como avanzan en la campaña “Todos Unidos porque Cali y el Valle lo Valen” para recolectar recursos económicos.

“De forma coordinada con el Comité Intergremial, las diferentes asociaciones empresariales y la ciudadanía, la Gobernación del Valle se vincula de dos formas importantes. La primera es con la donación de un día de nuestro salario a través de una Vaki, para que estos recursos sean usados de la forma más expedita en las víctimas. Y de otro lado, vamos a recoger alimentos en la Gobernación, con destino a las familias”, añadió Lesmes.

Los interesados en apoyar podrán acercarse a los puntos habilitados en los centros comerciales Calima, Único, Chipichape, Cosmocentro, Unicentro y Palmetto Plaza, donde se recibe ropa, alimentos, materiales de construcción y donación de dinero.