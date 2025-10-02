Así frustraron millonario robo en el Banco de la República en Santa Marta

Tras negociar con los delincuentes, las autoridades entraron a la fuerza al lugar y los capturaron. Foto: Captura de pantalla

Un millonario robo que se tenía planeado en la sede del Banco de la República en Santa Marta fue frustrado en la noche del primero de octubre por la Policía de la ciudad. Cuatro sujetos que llegaron en un carro de valores falso fueron capturados en el lugar.

Los delincuentes llegaron a la sede del Banco de la República en el Centro Histórico de Santa Marta con prendas de la institución y en un falso carro de valores de la empresa Brinks, para trasladar el dinero que habitualmente es repartido en bancos y cajeros de la ciudad.

Todo comenzó bien para los delincuentes, quienes ingresaron sin problema al lugar sobre las 8:00 p.m., pero su actitud y presencia generó sospechas entre los funcionarios del Banco de la República, que llamaron a las autoridades.

Los sujetos intentaron atrincherarse dentro del lugar, por lo que las autoridades acordonaron la zona, llamando la atención de los transeúntes, quienes publicaron videos en redes sociales del operativo. Finalmente, tras negociaciones, las autoridades ingresaron a la fuerza al lugar y capturaron a los cuatro sujetos. No se registraron personas heridas.

Las autoridades señalaron que los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras se investiga si había más personas involucradas en el frustrado robo, especialmente por la adquisición de las prendas y el falso vehículo en el que se movilizaban. Se cree que podría estar involucrada una banda delincuencial de Barranquilla, así como este caso podría tener relación con un reciente robo en La Guajira.

Por su similitud, el caso también ha sido relacionado con el llamado “Robo del siglo”, que se registró el 16 de octubre de 1994, en la sede del Banco de la República en Valledupar, Cesar, que incluyó infiltraciones y uso de vehículos oficiales falsos, que terminaron en uno de los mayores hurtos bancarios en el país.