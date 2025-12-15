Así fue el rescate de 71 empleados de mina de esmeraldas secuestrados en Maripí, Boyacá

En el lugar fueron capturadas ocho de las personas involucradas en el secuestro de los trabajadores. Foto: Ejército Nacional

Durante más de 10 horas, alrededor de 71 trabajadores de una mina de esmeraldas en el municipio de Maripí, en Boyacá, estuvieron secuestrados por sujetos que ingresaron con armas, con el fin de robar el material extraído en el lugar. El asalto fue frustrado por las autoridades, que lograron la captura de ocho de los responsables.

El hecho se registró en la tarde del pasado viernes 12 de diciembre. Alrededor de 34 personas ingresaron vestidos de negro y armados por las ocho bocatomas de la mina, en la que retuvieron a 63 trabajadores y ocho vigilantes, al parecer, con el fin de llevarse varias de las esmeraldas.

Del lugar logró huir uno de los guardias que se dirigió al Batallón Sucre, donde dio aviso de lo ocurrido, por lo que una tropa del Ejército se dirigió a la mina, donde a lo largo de la noche y madrugada del sábado se realizó un operativo de rescate de los secuestrados.

El pasado 12 de diciembre, un 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗮𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗶𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗶𝗿𝗿𝘂𝗺𝗽𝗶𝗼́ 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗺𝗲𝗿𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗽í (𝗕𝗼𝘆𝗮𝗰𝗮́) 𝘆… pic.twitter.com/BQMmSMt0IV — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 13, 2025

Al respecto, el comandante de la Policía de Boyacá, Fredy Yamid Barbosa, indicó que la operación tomó varias horas, en las que también intervino el GOES, junto a quienes se logró el control de las bocatomas y la captura de ocho de los implicados. El resto logró huir del lugar.

“Todas las autoridades generaron una sinergia que permitió que a las pocas horas de iniciada la toma pudiera ser retomada la mina y se pudiera dar captura a ocho personas haciendo una incautación de armas de fuego, explosivos y otros materiales”, añadió Alberto Boek, apoderado judicial de Esmeraldas Santa Rosa,

Sumado a esto, las autoridades indicaron que se incautaron varias armas de fuego, entre ellas algunas de largo alcance, material explosivo como barras de indugel, radios de comunicación, elementos que se usan en la minería y cartuchos de diferentes calibres, por lo que las autoridades creen que los sujetos tenían todo un plan para llevarse un gran botín.

“Las autoridades recién están haciendo las primeras pesquisas, sin embargo, lo que se tiene conocimiento hasta el momento es que las personas son de la zona, es decir, no provienen de afuera”, agregó Boek.

Adicionalmente, la Policía de Boyacá indicó que busca a las 26 personas que escaparon en el occidente del departamento, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fiscalía adelanta las acciones para identificarlos y determinar si habrían actuado de la mano de bandas asociadas al tráfico de esmeraldas o grupos armados ilegales.