Así fue la jornada de protestas en Providencia ante atrasos en la reconstrucción

Este miércoles 23 de junio los habitantes de Providencia salieron a las calles a protestar ante los atrasos en la reconstrucción del archipiélago. La jornada transcurrió con normalidad y de manera pacífica. Los raizales salieron con pancartas, la bandera de la isla e hicieron el recorrido a pie y en motos levantando una voz de protesta ante lo que consideran una violación a los derechos humanos por parte del gobierno nacional.

Como se tenía previsto, la marcha finalizó en la cooperativa de pescadores. Según Ana María Hawkins, convocante a estas protestas, las personas que salen al mar todos los días por pescado están afectadas porque los guardacostas construyeron un nuevo muelle que no permite la entrada de las lanchas a donde llegan estas personas.

“Esta marcha representa la violación de los derechos humanos al pueblo raizal. Desde el 16 de noviembre de 2020 que sopló el huracán Iota han pasado siete meses y no hay si no dos casas hechas, no hay albergues, la gente está viviendo en carpas. No tenemos ningún tipo de garantías si vuelve a pasar otro fenómeno como el del año pasado. Si eso pasa estamos seguros de que va a haber muchos muertos”, dijo durante la marcha Josefina Huffington, líder de la veeduría de Providencia.

Antes de iniciar la jornada, el alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gari, expresó que respetaba el derecho de los habitantes a manifestarse de forma pacífica. En la jornada no hubo hechos de violencia por parte de los manifestantes y tampoco hubo intervención de la Policía.

Sin embargo, el alcalde también dijo que no comparte “las razones que motivan la marcha del día de hoy. No es porque no me importe mi comunidad ni las condiciones en las que están, sino porque considero que no podemos estigmatizar un proceso de reconstrucción tan complejo que estamos viviendo en Providencia”.

Estas palabras no cayeron muy bien dentro de la comunidad raizal, pues consideran que el alcalde hace parte de la institucionalidad que abandonó a la comunidad de Providencia en este proceso. Desde la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) aseguraron que han realizado 500 reparaciones integrales, lo que representa el 57% puesto que la meta son 877. También han instalado 695 cubiertas (techos), de acuerdo con el último reporte entregado el 17 de junio.