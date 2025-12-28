Deslizamiento de tierra cayó sobre una vivienda y dejó dos muertos en San Pablo, Nariño

Las víctimas mortales tenían 40 años y un niño de 11 años; los heridos fueron trasladados al hospital local. Foto: Alcaldía de San Pablo

Un deslizamiento de tierra se presentó en zona rural del municipio de San Pablo, en el norte de Nariño, en la madrugada del sábado 27 de diciembre. La emergencia dejó dos personas muertas y dos más heridas luego de que el alud de tierra cayera sobre una vivienda.

El hecho se registró en la vereda Yunguilla, sector Hueco Lindo, y según el reporte preliminar de los organismos de socorro las víctimas mortales son una mujer de 40 años y un menor de edad de 11 años. Las dos personas que resultaron lesionadas sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

La atención de la emergencia estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, con apoyo de la alcaldía, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil y habitantes del sector, quienes participaron en las labores iniciales de rescate.

“Se realizó el rescate de las víctimas mediante la remoción de escombros. Los heridos fueron trasladados al hospital de la localidad y se adelantó el proceso de levantamiento de las dos personas fallecidas para su posterior traslado a la morgue del Hospital San Carlos”, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pablo.

Por su parte, el alcalde, Mario Trujillo, se desplazó al lugar de los hechos para coordinar las acciones de emergencia y desplegaron las ayudas humanitarias correspondientes, así como la reubicación temporal de las familias en riesgo, que son 15. Además, trabajan en el lugar para habilitar los pasos y adelantar la jornada de remoción y limpieza.

Según el reporte, el desprendimiento de tierra cayó sobre una vivienda y también causó pérdidas materiales. Las autoridades continúan evaluando la estabilidad del terreno ante el riesgo de nuevos movimientos de tierra.

La emergencia se presentó en medio de la segunda temporada de lluvias, elevando el riesgo de deslizamientos y avenidas torrenciales. Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona y reiteraron el llamado a las comunidades rurales a estar atentas a señales de riesgo y seguir las indicaciones de los organismos de socorro.