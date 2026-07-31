Así operaba red que falsificaba documentos de identidad para grupos armados en Santa Marta

Integrantes capturados de la red criminal que se dedicaba la falsificación de documentos en Santa Marta. Foto: Fiscalía General de la Nación

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Una red que presuntamente se encargaba de producir y falsificar documentos públicos fue desmantelada en un operativo de la Fiscalía, la Policía y el Ejército en Santa Marta. Las autoridades alertaron que la organización criminal habría suministrado documentos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), grupo paramilitar conocido como “Los Pachencas”, en el departamento del Magdalena.

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Entre los capturados fueron identificados Elkin Alfonso López Arrieta, Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola. A estos hombres se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y falsedad personal. Tras aceptar los cargos, un juez les dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

¿Cómo operaban?

Según la investigación, la estructura funcionaba desde diferentes viviendas en Santa Marta, donde contaban con los equipos necesarios para elaborar cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles.

Varios de los integrantes se presentaban ante la comunidad de los barrios María Cristina y Bastidas como prestamistas informales o administradores de pagadiarios.

Uno de los hallazgos más importantes del proceso investigativo se remonta a un hecho en agosto de 2025, cuando la red habría acordado un encargo para la fabricación de cerca de 500 cédulas de ciudadanía falsas destinadas a integrantes de las ACSN.

Además, tras el allanamiento de las viviendas utilizadas por el grupo delincuencial, las autoridades incautaron 73 cédulas de ciudadanía, una troqueladora, una laminadora, dos computadores portátiles, 11 teléfonos celulares, 84 tarjetas SIM, papel fotográfico especializado y otros implementos que eran utilizados para elaborar los documentos falsos.

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La Fiscalía informó que varios de los documentos hallados durante los procedimientos presentaban irregularidades que evidenciarían su falsificación: algunos contenían la fotografía de los hoy procesados, aunque con nombres distintos; otros tenían alteraciones en elementos de seguridad como tintas fluorescentes ultravioleta, películas holográficas y microtextos, que permiten reconocer los documentos oficiales.

La Fiscalía anunció que continuará con las labores investigativas para esclarecer el alcance total de la organización y determinar si hay otras personas vinculadas a la fabricación y distribución de estos documentos falsificados que estaban siendo utilizados por las estructuras criminales en la región.