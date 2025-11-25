Así puede acceder al subsidio del 50% en el pasaje del Metrolínea en Bucaramanga

Imagen de referencia. Los usuarios beneficiados podrán acceder al 50% de descuento en el pasaje del Metrolínea que tiene un costo de COP 2.700. Foto: Metrolínea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Bucaramanga reactivó el subsidio del 50% en el pasaje de Sistema Integrado de Transporte Masivo, llamado SITME. La medida favorece a usuarios de estratos 1, 2 y 3 y comenzó a regir nuevamente en noviembre de este año.

El secretario de Hacienda, Reynaldo José D’Silva, anunció que el beneficio está disponible para quienes cumplan los requisitos. “El beneficio aplica únicamente para personas de los estratos 1, 2 y 3. Si desea verificar si puede acceder, acérquese a las oficinas de Metrolínea en la estación Provenza”, indicó D’Silva.

Lea: Ataque armado en Yondó, Antioquia, dejó dos muertos y dos heridos

El subsidio es aplicado a la tarifa de COP 2.700 por trayecto, con el fin de beneficiar a estudiantes de colegios públicos, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades públicas y privadas; adultos mayores a 62 años; personas con discapacidad permanente; y ciudadanos que participan en procesos de formación deportiva, artística o cultural.

Las personas interesadas pueden verificar si cumplen con los requisitos, de acuerdo al tipo de población, solicitados a través del enlace oficial dispuesto por la alcaldía: bucaramanga.gov.co/sistema-transporte-publico.

Entre los requisitos está la copia de calificación Sisbén exclusivamente de Bucaramanga metodología 4: de A1 a C9 y si no tiene Sisbén de Bucaramanga, deberá anexar el certificado de residencia (en la sección de la Secretaría del Interior) expedido por la Alcaldía de Bucaramanga y recibo de servicio público estrato 1,2 o 3. En el caso de los estudiantes necesitarán la fotocopia del carnet estudiantil, matricula o certificado estudiantil vigente. Mientras que en el de los discapacitados deberán presentar el certificado de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud de Bucaramanga o la historia clínica.

Y podrán activar el subsidio de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 12: 00 m., y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en la estación Provenza. Además, cuentan con una línea telefónica para consultas que es 6076929825.

Le puede interesar: Consejo de Estado ratificó fallo que ordena cerrar helipuertos en Guatapé

La alcaldía manifestó que esta reactivación busca reducir los costos de transporte de las familias vulnerables y facilitar el acceso a la educación a estudiantes que dependen del sistema para movilizarse.

Este beneficio se dio luego del inicio de la primera fase de la recuperación del sistema con la entrada en operación de 12 buses alquilados por Metrolínea a la empresa Transportes Medellín. El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, explicó en su momento que con estos buses buscan mejorar la cobertura y la frecuencia del servicio.

En esta fase funcionan estas tres rutas:

Recorrido de la Ruta 1 UIS – Provenza (I/V): Estación UIS - Calle 10 - Carrera 16 - Calle 12 - Carrera 15 - Carril exclusivo de Quebradaseca - Centro - Calle 45 - Diagonal 15 - Viaducto García Cadena - Avenida Floridablanca - Estación Provenza.

Recorrido de la Ruta 2 Portal Norte – Provenza (I/V): Portal Norte - Calle 5 Norte - Autopista del Libertador (sur-norte) - Carrera 15 - Carril exclusivo de Quebradaseca - Centro - Calle 45 - Diagonal 15 - Viaducto García Cadena - Avenida Floridablanca - Estación Provenza.

Recorrido de la Ruta 3 Provenza – Estación Quebradaseca – Provenza (Circular): Provenza Occidental - Calle 105 - Transversal Metropolitana - Acrópolis - La Isla - Acrópolis - Transversal Metropolitana - Calle 105 - Provenza Oriental - Diagonal 15 - Estación Quebradaseca - Diagonal 15 - regreso a Provenza Occidental.