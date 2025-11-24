Consejo de Estado ratificó fallo que ordena cerrar helipuertos en Guatapé

Imagen de referencia. El Consejo de Estado ratificó un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.

El Concejo de Estado ratificó en segunda instancia un fallo en el que ordena el cierre de un helipuerto y el traslado de otro, que se encuentran en el municipio de Guatapé. La decisión se toma cinco años después de que habitantes de la región iniciaron acciones al verse afectados por las operaciones aéreas.

Las decisiones se ampararon en que el helipuerto del Hotel Los Recuerdos y el de La Piedra vulneran los derechos colectivos debido a que no supera los estándares de ruido máximos permitidos, así como no cuenta con licencias y las zonas no son incompatibles con este tipo de actividades, ya que están en zonas residenciales.

A esto se añadió que estas mismas áreas están clasificadas como zonas de tranquilidad y hospedaje, por lo que el plan de ordenamiento territorial no contempla este tipo de operaciones en estos espacios.

En la acción judicial participaron alrededor de mil habitantes de las veredas La Piedra, Bonilla, Palestina, El Morro y El Uvita, que pidieron intervención de la alcaldía municipal, la Corporación Autónoma Regional, la Aeronáutica Civil y empresas privadas como Helitours y Centro Turístico La Piedra, entre otras.

Entre las afectaciones, además de las auditivas, los demandantes señalaban que presentaban estrés, agotamiento mental, déficit de atención, interferencia en la comunicación oral y trastornos del sueño.

El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia al considerar que se vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad pública. Por esto, ordenó el cierre del helipuerto La Piedra y el traslado, en un plazo de seis meses, del ubicado en el Hotel Los Recuerdos.

Además, pidió a la alcaldía de Guatapé que haga control y vigilancia, y controle las operaciones de los helicópteros entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m.