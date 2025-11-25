Ataque armado en Yondó, Antioquia, dejó dos muertos y dos heridos

Imagen de referencia. El alcalde de Yondó decretó toque de queda y prohibió la circulación de parrillero hombre tras los hechos violentos. Foto: Alcaldía de Yondó

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos hombres murieron y dos quedaron heridos en un ataque sicarial registrado en la tarde del lunes 24 de noviembre dentro de una tienda en el municipio de Yondó, Antioquia.

Según el reporte de la Policía del Magdalena Medio, un sujeto armado ingresó al establecimiento y disparó contra un grupo que se encontraba sentado en una mesa. El hecho ocurrió cerca a la Alcaldía y a la base militar del municipio.

Lea: Consejo de Estado ratificó fallo que ordena cerrar helipuertos en Guatapé

“Había unas personas departiendo en un establecimiento de razón social Tienda La Magdalena en el barrio Gaitán y dos sujetos en una motocicleta XTS 150 pasan y disparan contra la integridad de estas personas. Al parecer, lo que tenemos por hipótesis es que venían a ultimar a una de esas personas de las que estaban ahí, pero, pues, en el efecto colateral ahí que sucede, resultan lesionadas otras personas”, indicó el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la policía Magdalena Medio.

Las víctimas mortales fueron identificadas como David Rodríguez, habitante de la vereda La Capilla y Luis Ángel Marín. Tras el ataque, los heridos, de entre 28 y 51 años y sin antecedentes judiciales, fueron trasladadas a un centro asistencial y la Policía acordonó el lugar.

Por su parte, el alcalde, Yerson Ariza Rivera, atribuyó los hechos violentos registrados en las últimas 24 horas en el municipio a la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN y pidió a los comercios que entendieran las medidas de seguridad que anunciaron desde la alcaldía.

“Le hago un llamado al comercio para que me entienda sobre los decretos que vamos a sacar en este momento. Tenemos que tomar algunas acciones inmediatas. Yo también lo había manifestado en el Consejo de Seguridad anteriormente. Es una alerta que estaba dando sobre esa confrontación que hoy se vive en la zona rural y que se trasladó al casco urbano”, manifestó Ariza a El Colombiano.

Le puede interesar: Lanzan alerta por siete especies invasoras que están afectando la flora y fauna en Huila

Tras los hechos, la Policía activó un plan candado para ubicar al responsable, pero las dificultades en las vías impidieron la captura. Mientras que desde la alcaldía decretaron un toque de queda durante tres días desde las 7:00 p.m. del lunes 24 de noviembre y prohibieron la circulación de parrillero hombre. Además, convocaron un consejo de seguridad este martes 25.

“Estamos solicitando más pie de fuerza. Sabemos que la Policía no cuenta con el suficiente en el casco urbano. Por eso ya le hicimos un llamado inmediato al general Martínez, que por favor nos ayuden. En este momento también al coronel del Ejército le solicitamos más presencia militar y estamos militarizando el pueblo para poder tener el control”, agregó el mandatario local.

Este hecho se sumó al asesinato de un líder social en una zona rural cercana al municipio que se registró el día anterior del doble homicidio. Según el alcalde, el ataque también se produjo dentro de un establecimiento comercial.