Este fue el aumento en el pasaje de bus y la mínima de taxi en Armenia

Desde este viernes 2 de enero comenzó a regir en Armenia el aumento en el pasaje del transporte público y en el cobro mínimo que realizan los taxis en la ciudad. Sobre esto, la Secretaría de Tránsito y Transporte (Setta) anunció que se hicieron basados en los estudios técnicos de la canasta de costos del sector.

Aumento en el pasaje de bus en Armenia para 2026

Específicamente para el servicio de transporte público el aumento fue de COP 300, por lo que el pasaje de buses quedó en COP 3.200 de lunes a sábado y de COP 3.300 para domingos y festivos.

“Este incremento se realiza con base en estudios económicos de la canasta de costos del transporte para garantizar que el servicio se siga prestando de manera eficiente y adecuada en el municipio de Armenia”, dijo el secretario de movilidad, Daniel Jaime Castaño.

Con el cambio, la Secretaría de Tránsito y Transporte (Setta) indicó que los conductores de transporte público deben portar visible, dentro de los buses, la tarifa oficial con los cambios actualizados para realizar el correspondiente cobro.

Cambio en la tarifa mínima de taxis en Armenia

Al aumento en el pasaje del transporte público, se le suma el del valor de la carrera mínima de taxis, que quedó en COP 6.600 y que se dio en condiciones similares, teniendo en cuenta la inflación que se proyecta para este año.

La tarifa nocturna y dominical quedó en COP 1.350, el transporte al perímetro urbano y aeropuerto a COP 5.200, el traslado a sitios periféricos a COP 3.550, mientras que a los trayectos más allá de la vía al aeropuerto El Edén, retorno 1 Murillo, se le adicionará COP 1.650.

Ante los cambios, la alcaldía indicó que reforzará en los primeros días del año los operativos de control por el aumento de la tarifa, con el fin de evitar los cobros excesivos.