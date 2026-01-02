Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Este fue el aumento en el pasaje de bus y la mínima de taxi en Armenia

La alcaldía hizo un aumento de COP 300 en el pasaje del transporte público.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
02 de enero de 2026 - 10:20 p. m.
El pasaje de bus quedó en COP 3.200 en Armenia.
El pasaje de bus quedó en COP 3.200 en Armenia.
Foto: Alcaldía de Armenia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Desde este viernes 2 de enero comenzó a regir en Armenia el aumento en el pasaje del transporte público y en el cobro mínimo que realizan los taxis en la ciudad. Sobre esto, la Secretaría de Tránsito y Transporte (Setta) anunció que se hicieron basados en los estudios técnicos de la canasta de costos del sector.

Lea: Transportadores piden aumento de COP 400 al transporte público en Barranquilla

Aumento en el pasaje de bus en Armenia para 2026

Específicamente para el servicio de transporte público el aumento fue de COP 300, por lo que el pasaje de buses quedó en COP 3.200 de lunes a sábado y de COP 3.300 para domingos y festivos.

“Este incremento se realiza con base en estudios económicos de la canasta de costos del transporte para garantizar que el servicio se siga prestando de manera eficiente y adecuada en el municipio de Armenia”, dijo el secretario de movilidad, Daniel Jaime Castaño.

Con el cambio, la Secretaría de Tránsito y Transporte (Setta) indicó que los conductores de transporte público deben portar visible, dentro de los buses, la tarifa oficial con los cambios actualizados para realizar el correspondiente cobro.

Le puede interesar: Accidente de bus en vía Sabanalarga - Medellín dejó 20 heridos, ¿qué pasó?

Cambio en la tarifa mínima de taxis en Armenia

Al aumento en el pasaje del transporte público, se le suma el del valor de la carrera mínima de taxis, que quedó en COP 6.600 y que se dio en condiciones similares, teniendo en cuenta la inflación que se proyecta para este año.

La tarifa nocturna y dominical quedó en COP 1.350, el transporte al perímetro urbano y aeropuerto a COP 5.200, el traslado a sitios periféricos a COP 3.550, mientras que a los trayectos más allá de la vía al aeropuerto El Edén, retorno 1 Murillo, se le adicionará COP 1.650.

Ante los cambios, la alcaldía indicó que reforzará en los primeros días del año los operativos de control por el aumento de la tarifa, con el fin de evitar los cobros excesivos.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

pasaje

bus

Armenia

aumento

2026

mínima

taxi

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.