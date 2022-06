Así se prepara San Andrés y Providencia ante la llegada de ciclón tropical

Se esperan lluvias eléctricas y vendavales en la zona caribe de Colombia, que alcanzarían el archipiélago. Foto: Cortesía

En San Andrés y Providencia se respira una tensión, ante la probabilidad del 80% de que en las próximas 48 horas llegue un ciclón tropical hasta el archipiélago colombiano, que afectaría especialmente a la parte del sur.

Aunque en estos días las lluvias y los vientos han estado presentes en el archipiélago, se espera que las tormentas eléctricas y vendavales que se extenderían hasta la tarde del sábado, por lo que las autoridades departamentales han recomendado a la comunidad estar atentos durante las próximas horas a los comunicados e información emitida por el Ideam y las demás autoridades locales de emergencia.

Así mismo, piden a los ciudadanos activar y reforzar las medidas de prevención orientadas a la reducción de los riesgos causados por esta clase de eventos.

“La gente está estresada. Hay tensa calma, además porque la temporada apenas comienza. Estamos apenas en junio y la temporada va hasta noviembre, nos quedan cinco meses zozobra, de incertidumbre”, dice Edgar Jay, líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia.

Justamente, los pescadores también han tomado precauciones necesarias ante la alerta climática. “Hemos alejado la mayor parte de las lanchas de la costa, las que estaban en tierra, y el procedimiento ante el aviso, se procede a inundar las lanchas para que el peso no permita que el viento la mueva y si cae algún objeto que no la parta, para eso se le colocan los tapones en un lugar alejado de la costa donde no alcance el oleaje”, explica Jay.

Asimismo, tanto capitanes como pescadores tienen listos sus radios de comunicación y teléfonos satelitales para que en caso de emergencia y fallas eléctricas en la zona no quedar incomunicados.

En San Andrés se dispusieron seis refugios ubicados en el colegio Flowers Hill, Colegio Bolivariano, Escuela Philip Beackman Livingston, comedor Colegio El Esfuerzo, Punto Vive Digital Sarie Bay y en la iglesia San Francisco de Asís. Por su parte en Providencia hay cuatro ubicados en el Centro Juvenil, Casa de la Música Punta Rocosa, iglesia católica Divina Misericordia Casa Baja, Iglesia Bautista New Life, así como se dispuso de la Estación de Bomberos y la Alcaldía.

Mientras tanto, los habitantes reforzaron los techos de sus casas con lazos y las ventanas con tablas de madera. Además, pese a que los pronósticos del Ideam son importantes, los habitantes del archipiélago utilizan también sus propias aplicaciones móviles para estar al tanto de cómo avanza el potencial ciclón tropical. Lo que pasó con Iota los preparó y ruegan para que una emergencia similar no se presente.