Así se preparan los departamentos ante posible tránsito de venezolanos tras ataque de EE.UU.

Hasta el momento se ha registrado normalidad en los pasos fronterizos como el del puente Francisco de Paula Santander. Foto: EFE - Mario Caicedo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la incertidumbre que se ha dado tras el ataque armado de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y la posesión como presidenta de Delcy Rodríguez, del lado colombiano de la frontera hay tensión y alerta por un posible aumento en el tránsito de migrantes.

Lea: Alertan desplazamiento masivo de Buenos Aires, Cauca, a Cali

Ante esto, desde el Gobierno Nacional se ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), así como se reforzó la presencia de la Fuerza Pública, por lo que la imagen que ha destacado desde puentes como el Simón Bolívar es la de tanquetas apostadas al lado del paso fronterizo. Adicionalmente, se anunciaron acciones sociales que incluyen la apertura de albergues y asistencia a menores de edad.

A nivel departamental también se han anunciado medidas. Por ejemplo, en Norte de Santander se declaró la alerta verde para preparar a la red hospitalaria de Norte de Santander, mientras que en Cúcuta se habilitó un centro de recepción temporal de migrantes, donde se ofrecen kits humanitarios con comida e hidratación, pero además orientación jurídica.

Medidas en Bucaramanga

Algo similar ocurre en Bucaramanga, donde se anunció que el coliseo Edmundo Luna fue designado como espacio de acogida provisional, en caso de un aumento de la migración y como alternativa de paso a quienes lleguen a la ciudad. “Estamos preparados para responder ante cualquier situación. Este escenario se utilizará únicamente de manera transitoria”, afirmó el alcalde Cristian Portilla.

Le puede interesar: Hallaron dos personas muertas tras hostigamiento a estación de policía en Río de Oro, Cesar

Por su parte, la gobernación de Santander indicó que se mantiene en alerta preventiva, especialmente en los puntos por donde se puede dar un ingreso de migrantes. “Estamos en monitoreo, orden y control frente a un posible incremento del flujo migratorio. Actualmente, según el reporte de Migración Colombia, el flujo es bajo, pero existe incertidumbre por lo que pueda suceder tanto con personas en el país vecino como con quienes podrían retornar a Venezuela”, dijo el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

Alerta en Arauca y Vichada

Aunque se reporta normalidad en los pasos fronterizos en Arauca y Vichada, como lo es el puente internacional José Antonio Páez, desde los departamentos se ha pedido activar planes de atención humanitaria de manera preventiva, al igual que en La Guajira y en Norte de Santander, para reforzar los PMU que ya se instalaron.

Las comunidades han estado llamando la atención por el paso sobre el río Arauca, que es fronterizo entre los dos países y por el que en los últimos días ha estado la Armada Bolivariana.

Medidas en La Guajira

En Paraguachón, uno de los principales lugares de paso por La Guajira, se activó un PMU, después de que la frontera estuvo cerrada por un día. En el puesto hacen presencia la Fuerza Pública, Migración Colombia y líderes locales de los municipios de Maicao, Albania y La Jagua del Pilar.

Frente a un posible aumento de la migración, el gobernador encargado Misael Velásquez, indicó que el departamento no estaría en la capacidad de atender a más migrante, por lo que se pediría el apoyo del Gobierno Nacional. “En municipios como Maicao existen asentamientos de población migrante, como el caso de La Pista, además de cerca de 40 asentamientos que se mantienen de manera intermitente”.

Medidas en ciudades capitales

Además de las acciones anunciadas en las zonas de fronteras, en otras ciudades como Montería, que ha sido históricamente receptora, el alcalde Hugo Kerguelén aseguró que articula acciones con Asocapitales para definir herramientas y protocolos entre ciudades.

Finalmente, en el caso de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que fortalecen los canales de atención a los migrantes y la protección para evitar posibles brotes de xenofobia o conflictos derivados de la tensión política externa.