Así será el nuevo pico y placa en Armenia desde el 18 de noviembre

La alcaldía de Armenia modificó la medida de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas. La restricción, que será de lunes a viernes, aplicará en todo el perímetro urbano entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.

Desde la administración informaron que este cambio se debe a los trancones que se generan por 40 frentes de obra activos. Entre ellos están las intervenciones del proyecto 12k en 11 puntos críticos de la malla vial, el intercambiador vial en la carrera 19 con calle 2 norte y otros trabajos de reposición de alcantarillado. Las obras han afectado el tráfico en vías alternas y el buen funcionamiento del transporte público colectivo.

La medida no aplicará los sábados, domingos y festivos. Y entre el 4 y 17 de noviembre realizarán una jornada pedagógica para socializar la medida sin multas. Pero desde el 18 de noviembre, quienes incumplan serán sancionados con una multa cercana a COP 630.000 y el vehículo podrá ser inmovilizado.

El último dígito de la placa definirá la restricción de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Tenga en cuenta que hasta ahora el pico y placa operaba solo en el centro de la ciudad y en tres franjas horarias. Este nuevo decreto unificó la restricción en una sola jornada continua de 12 horas y la extendió a todo el casco urbano.