Atacan la casa de la familia de la esposa del gobernador de Caquetá con explosivos

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció que miembros de grupos delincuenciales, al parecer de las disidencias de las Farc, atacaron, en la mañana del pasado martes 12 de agosto, una finca de la familia de su esposa, en la que además se robaron cabezas de ganado.

De acuerdo con Ruiz, los sujetos se llevaron alrededor de 400 reces, que hacían parte del patrimonio construido por la familia, así como explotaron un artefacto que dejó completamente destruida la vivienda.

“Volaron la casa. Le colocaron una bomba en la casa de la finca de ella. Al esposo de mi cuñada lo cogieron y básicamente le dijeron que no podían volver más allá porque los mataban”, dijo Ruiz Aguilar.

Sumado a esto, retuvieron a tres trabajadores del lugar, que al igual que al cuñado del mandatario, les ordenaron no volver al lugar. “El mensaje que mandaron fue claro: hasta que no me siente a negociar con ellos, seguirán atacando. Mi cuñado decidió quedarse en su finca, diciendo que allí morirá”, explicó Ruiz posteriormente a Semana.

Junto a esto, el mandatario ha denunciado que las disidencias de las Farc se han apoderado de zonas donde no entra la Fuerza Pública, así como han extorsionado a poblaciones completas, como ocurre en El Doncello y hasta están organizando una feria en Cartagena del Chairá, donde no ha podido intervenir ninguna autoridad.

Sobre la situación en Caquetá, hace unas semanas, el brigadier general Luis Fernando Salgado Romero, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, aseguró que están desarrollando operaciones en el departamento.

“Fruto de eso, hemos hecho varias capturas que son de relevancia porque es afectando o mitigando el delito como lograremos combatir las economías ilícitas, basadas principalmente en esta zona en el narcotráfico, la explotación ilícita, yacimientos mineros y en la extorsión”.

Ante lo ocurrido a la familia del gobernador, el partido de Ruiz, Cambio Radical, le pidió acciones al presidente Petro. “La inacción, señor presidente, también es complicidad. Si al gobernador Luis Francisco Ruiz o cualquier miembro de su familia les sucede algo, usted cargará con esa responsabilidad”.