Estas son las fiestas y artistas invitados que habrá en más de 10 municipios de Antioquia

Este fin de semana, extendido por el puente festivo de Reyes Magos, del 10 al 12 de enero, se llevarán a cabo fiestas tradicionales en más de 10 municipios de Antioquia, con una programación que incluye conciertos, desfiles, ferias gastronómicas y eventos culturales.

Uno de los eventos con mayor tradición inició este viernes 9 de enero en El Santuario, en el oriente antioqueño, donde celebran las fiestas del Retorno que van hasta el 11 de enero en su edición número 59. Esta celebración concentrará a sus locales y turistas en el parque principal, donde serán los conciertos con presentaciones de Los Internacionales Rayos de México, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso y Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato.

También en esta misma subregión, en Marinilla serán las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, una tradición con más de 25 años de historia. En este municipio las fiestas se extenderán por cinco días e iniciaron el jueves 8 de enero. Este viernes tendrán artistas como Jhon Alex Castaño, Luis Miguel Fuentes y Luis Felipe González. El sábado estará Yeison Jiménez, Alci Acosta y Fernando González y el Combo Que Nota. El domingo cantará Jorge Celedón y The Latin Brothers y finalizan el lunes con Joaquín Guiller y Yimmy Sossa, además de las actividades culturales y recreativas programadas durante el transcurso de estos días.

En San Rafael, celebrarán las Fiestas del Río, con artistas como Johnny Rivera, El Combo de las Estrellas y los Relicarios. Mientras que en Cocorná, serán las fiestas de la Panela, enfocadas en tradiciones campesinas con muestras gastronómicas, comparsas y actividades culturales.

En el Bajo Cauca, el municipio de Tarazá realizará las fiestas del Río Tarazá, que contarán con conciertos de Felipe Peláez y Arelys Henao, además de eventos de recreación. En el Nordeste antioqueño, Yolombó tendrá las fiestas del Marquesado y la Molienda, que resaltan la cultura panelera y la historia local.

En el occidente, Sabanalarga tendrá sus fiestas del Retorno y la Cordialidad, mientras que Olaya realizará las fiestas y el Reinado del Verano, con actividades culturales y presentaciones musicales.

Mientras que en el Urabá antioqueño, Necoclí será sede de las Fiestas del Coco, una celebración que tiene cerca de 60 años de historia, que exalta la gastronomía local y el folclor. Este municipio tendrá la presentación de Maelo Ruiz, Nelson Velásquez y Alex Manga.

Por su parte, otras localidades tendrán celebraciones culturales y comunitarias como Sopetrán con su fiesta de Reyes; Toledo con actividades de tradición; Granada con Fiestas del Retorno, la familia y la solidaridad; San Carlos con las Fiestas del Bocachico; San Luis llevará a cabo el Encuentro de Colonias y Puerto Naré continuará con las Fiestas Turísticas del Cacique Nare.