Ataque con carro bomba en Suárez, Cauca, deja dos muertos y daños en viviendas

La explosión dejó afectaciones en estructuras de locales comerciales y viviendas, principalmente, en vidrios, ventanas y puertas. Foto: Archivo Particular

En la madrugada de este lunes 3 de noviembre se registró un ataque en el municipio de Suárez, Cauca, con la explosión de un carro bomba cerca de una estación de Policía. El hecho dejó dos personas muertas y afectó a cerca de 30 viviendas de zonas aledañas a la explosión.

Según la información preliminar, el ataque fue atribuido al frente Jaime Martínez de disidencias de “Iván Mordisco”. El objetivo del ataque era la estación de Policía, sin embargo, el vehículo habría explotado antes en una calle cercana conocida como la Calle de la Iglesia, dejando comercios y viviendas del sector destruidas.

El alcalde, César Cerón, confirmó la muerte de las dos personas que aún no han sido identificadas, y que se encontraban en un hotel de la zona. “Tenemos registro de dos personas fallecidas y varios heridos. Es una situación que desbordó la capacidad que tenemos. No sé qué podemos hacer porque cada ocho días tenemos estos hechos”, indicó Cerón a W Radio.

También, en un comunicado de la alcaldía de Suárez, expresaron su solidaridad con las familias afectadas y reiteró un llamado al respeto y la protección de la vida y la integridad de la población civil del municipio. “Suárez no merece la violencia. Hoy, más que nunca, clamamos por la paz y la unión de nuestra comunidad”.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el ataque: “Una vez más, la guerra pretende arrebatarle la tranquilidad a nuestras comunidades, como sucedió hoy en Suárez. Rechazamos de manera contundente el atentado perpetrado contra la estación de Policía en el Cauca. La violencia no puede ser el lenguaje de quienes buscan el poder desde el miedo”.

La Procuraduría, a través de un comunicado también pidió a las autoridades actuar con celeridad frente a este hecho. “El procurador general Gregorio Eljach, rechaza atentado con carro bomba en Suárez (Cauca), insta a las autoridades a actuar con celeridad en las investigaciones frente a este hecho criminal y hace un llamado para que se garantice la protección de la ciudadanía. Así mismo, expresa su solidaridad con las víctimas de este repudiable acto”, indicó.