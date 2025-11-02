Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

¿Qué se sabe de la muerte del manager de la agrupación vallenata de Eduar Gamarra?

Jair Martínez Escorcia falleció tras ser arrollado por un vehículo mientras auxiliaba a los ocupantes de un carro que había chocado contra un animal.

Redacción Colombia
03 de noviembre de 2025 - 01:54 a. m.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 61 de la vía Riohacha-Camarones, en la Guajira, cuando los músicos se trasladaban a una presentación en Santa Marta.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 61 de la vía Riohacha-Camarones, en la Guajira, cuando los músicos se trasladaban a una presentación en Santa Marta.
Foto: Redes sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Jair Martínez Escorcia, manager de la agrupación vallenata de Eduar Gamarra y Delay Magdaniel, falleció tras ser atropellado en la vía que comunica a Riohacha con Santa Marta, a la altura del sector de Camarones, kilómetro 61.

Lea: Esto pidió la familia de María José Ardila investigar en el bar del reto en Cali

Según las autoridades, el accidente se produjo cuando el equipo se dirigía a una presentación en el establecimiento The Cartel, en Santa Marta. La víctima se bajó del vehículo para auxiliar a los ocupantes de otro carro que había chocado contra un animal.

Mientras prestaban ayuda, otro vehículo los embistió, causándole la muerte a Martínez en el lugar y dejando a otras personas heridas. Entre los lesionados se encuentra el cantante, Eduar Gamarra, hermano del también artista Óscar Gamarra, quien habría sufrido fracturas en la pierna izquierda y el tobillo.

Las otras personas heridas serían el conductor del vehículo que los arrolló y una mujer que presentó politraumatismos y trauma craneoencefálico moderado.

Le puede interesar: Coronel retirado asesinó a su exesposa e hijo, estudiante de medicina, en Pasto

En redes sociales, la agrupación vallenata lamentó la muerte de Martínez asegurando que “siempre lo recordaremos por su entrega, buen trabajo, esmero y ganas de salir adelante en nuestra agrupación, una persona excepcional que dio todo hasta el último momento”.

Por su parte, el coronel Omar Páez, jefe de seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, pidió precaución a los conductores. “Pedimos a la comunidad no detenerse en sitios oscuros. Si van a auxiliar a alguna persona, deben señalizar e informar a las autoridades para evitar convertirse en víctimas de otro accidente”, indicó.

Martínez era conocido en el gremio musical vallenato por su compromiso y su papel en la proyección del grupo de Gamarra. “Una nueva gira en el nombre de Dios” fueron las últimas palabras que compartió Martínez antes de salir a cumplir con el evento musical en Santa Marta.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

muerte

manager

Eduar Gamarra

vallenato

accidente

vía Riohacha

Santa Marta

agrupación vallenata

atropellado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.