¿Qué se sabe de la muerte del manager de la agrupación vallenata de Eduar Gamarra?

Jair Martínez Escorcia, manager de la agrupación vallenata de Eduar Gamarra y Delay Magdaniel, falleció tras ser atropellado en la vía que comunica a Riohacha con Santa Marta, a la altura del sector de Camarones, kilómetro 61.
Según las autoridades, el accidente se produjo cuando el equipo se dirigía a una presentación en el establecimiento The Cartel, en Santa Marta. La víctima se bajó del vehículo para auxiliar a los ocupantes de otro carro que había chocado contra un animal.
Mientras prestaban ayuda, otro vehículo los embistió, causándole la muerte a Martínez en el lugar y dejando a otras personas heridas. Entre los lesionados se encuentra el cantante, Eduar Gamarra, hermano del también artista Óscar Gamarra, quien habría sufrido fracturas en la pierna izquierda y el tobillo.
Las otras personas heridas serían el conductor del vehículo que los arrolló y una mujer que presentó politraumatismos y trauma craneoencefálico moderado.
En redes sociales, la agrupación vallenata lamentó la muerte de Martínez asegurando que “siempre lo recordaremos por su entrega, buen trabajo, esmero y ganas de salir adelante en nuestra agrupación, una persona excepcional que dio todo hasta el último momento”.
Por su parte, el coronel Omar Páez, jefe de seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, pidió precaución a los conductores. “Pedimos a la comunidad no detenerse en sitios oscuros. Si van a auxiliar a alguna persona, deben señalizar e informar a las autoridades para evitar convertirse en víctimas de otro accidente”, indicó.
Martínez era conocido en el gremio musical vallenato por su compromiso y su papel en la proyección del grupo de Gamarra. “Una nueva gira en el nombre de Dios” fueron las últimas palabras que compartió Martínez antes de salir a cumplir con el evento musical en Santa Marta.