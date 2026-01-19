Ataque sicarial cerca del estadio General Santander de Cúcuta dejó un muerto y tres heridos

Diego Galvis era reconocido por tocar el replique en diferentes murgas de Cúcuta. Foto: Archivo Particular

Un ataque sicarial se registró en la noche del pasado domingo 18 de enero, en cercanías del estadio General Santander de Cúcuta, en el que fue asesinado el barrista Diego Galvis. En el hecho también resultaron heridas tres personas, entre las que hay un menor de edad.

El crimen se registró en medio de una reunión que realizaban hinchas del Cúcuta Deportivo como parte de los preparativos para el primer partido que tendrá, este lunes 19 de enero, el equipo en la primera división del fútbol colombiano, ante el Once Caldas.

Primeras versiones indican que sujetos armados llegaron a la zona y dispararon en varias ocasiones contra Diego Galvis, de 30 años, quien recibió cinco impactos de bala.

En medio de la balacera también resultaron heridos una mujer y su hijo de cinco años, quienes se movilizaban en un taxi por la zona en el momento del ataque. A ellos se suma un uniformado de la Policía de Norte de Santander, que también fue lesionado mientras transitaba por el sector. Todos fueron trasladados a centros asistenciales.

De uniformado se conoce que fue trasladado al Policlínico de Atalaya y posteriormente al Hospital Universitario Erasmo Meoz, por la gravedad de las heridas.

David Galvis era un reconocido barrista del Cúcuta Deportivo, que hizo parte de las murgas del Indio y Pimpinero, además de la Fiebre Amarilla, que apoya a la selección Colombia.

Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables del asesinato. Por ello, solicitaron a la comunidad dar cualquier información que permita determinar las razones por las que se cometió el asesinato o dar con el paradero de los perpetradores.