Lo que se sabe del asesinato de comerciante guajiro en Rionegro, Antioquia

Un comerciante oriundo de Riohacha, La Guajira, fue asesinado el jueves 2 de octubre en el municipio de Rionegro, Antioquia, mientras se movilizaba en su vehículo con su esposa e hijos.

Según la información preliminar, el atentado ocurrió en la vía que conecta a Llanogrande con la glorieta de San Antonio, después de que el hombre compartiera con su familia en un restaurante. Dos hombres armados interceptaron el vehículo y le dispararon repetidamente causándole la muerte, mientras que su familia resultó ilesa.

“Rafita”, como le decían de cariño, era hijo de un empresario guajiro conocido como “Cachaco Parada”, dueño de una estación de gasolina.

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) manifestó la preocupación por el aumento de la violencia que está afectando al departamento. “El crimen, perpetrado en un corredor de alto tráfico, genera temor en la ciudadanía, que exige mayor presencia institucional y medidas que garanticen la seguridad”, señaló Corpades.

La corporación reiteró que en esta subregión se han registrado hechos violentos que incluyen cinco homicidios y un ataque armado contra uniformados de la Policía en los últimos días. “Desde Corpades hemos elevado alertas y denuncias constantes sobre la situación en el Oriente, pidiendo planes integrales de seguridad humana para proteger a la población y mitigar las distintas expresiones de violencia”, puntualizó la organización.

Las autoridades aún no han hecho ningún pronunciamiento oficial sobre el caso, pero al parecer ya se encuentran investigando los hechos y recopilando información de testigos y cámaras de seguridad. Además, recientemente anunciaron que debido a la compleja situación de orden público en el departamento, en Rionegro reforzarán los operativos de seguridad que tendrá una vigencia de 90 días con la llegada de más uniformados.

La secretaria de Gobierno de Rionegro, Carolina Tejada, indicó que los planes para lo que queda del año están orientados a la reducción del homicidio. “Hoy contamos con más de 60 hombres nuevos en nuestro municipio, lo que permitirá aumentar la operatividad y contrarrestar los delitos que hoy afectan a la comunidad”, afirmó.

Las autoridades del Oriente especificaron que uno de los principales retos ante los hechos criminales será el fortalecimiento de la inteligencia para identificar a los delincuentes y judicializarlos antes de que ejecuten cualquier acción ilegal.