Atentaron contra director regional Caribe de la SAE en vía Galapa–Barranquilla

Jaime Avendaño, es el director regional Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El vehículo en el que se movilizaba recibió al menos 14 impactos de bala. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El director regional Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño Camacho, fue víctima de un atentado en la noche del viernes 3 de octubre en la vía que conecta a Barranquilla con Galapa, Atlántico.

Lea: Naufragio en Nariño: 36 personas rescatadas y buscan a los demás desaparecidos

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 p. m., cuando dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro personas dispararon repetidamente contra la camioneta blindada en la que se desplazaba el funcionario junto a tres colaboradores de la entidad.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el vehículo recibió al menos 14 impactos de bala, pero afortunadamente, por el blindaje, ninguno de los ocupantes resultó herido. Los hechos fueron denunciados por el funcionario en la estación de Policía de Galapa, lo que permitió activar un operativo para dar con el paradero de los responsables.

Por su parte, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, lamentó lo ocurrido y expresó su apoyo a los afectados. “Estos ataques no van a amedrentar el trabajo que realizamos desde la SAE en defensa de los bienes de la Nación. Seguiremos adelante con determinación, buscando las garantías necesarias para continuar enfrentando las mafias y los grupos delincuenciales en todo el territorio nacional”, afirmó.

Le puede interesar: Tres muertos dejó accidente en la Vía al Mar durante piques ilegales en Cartagena

Además, señaló que el atentado podría tener relación con amenazas previas a causa de las labores de recuperación de bienes que lidera la entidad en el Caribe, especialmente aquellos vinculados a organizaciones criminales.

Uno de los predios recuperados recientemente era utilizado como fábrica clandestina de licor adulterado ubicado en Barranquilla en el barrio Las Nieves. “Gracias a Dios, las viviendas que tenemos están en poder de la SAE. Lo que estamos haciendo nosotros es, como lo decía, recuperar la soberanía completa de estos inmuebles para evitar que este tipo de conductas se sigan presentando. Hoy se volvieron a meter, así que es un tema al que realmente se le hará un seguimiento. Hay viviendas de la SAE que están siendo utilizadas para el microtráfico. Las estamos identificando, cerrándose nuevamente y evitando que estas redes crezcan en el territorio”, dijo Avendaño en su momento, en el marco de la recuperación de los inmuebles.

Finalmente, la presidenta de la entidad también pidió reforzar los esquemas de seguridad de los funcionarios que se encuentran en riesgo, además de revisar la asignación de escoltas. “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad de los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor, y reiteramos la necesidad de reasignar los esquemas de protección que aún conservan exfuncionarios, de manera que puedan ser destinados a quienes actualmente ejercen funciones directivas y enfrentan amenazas”, finalizó.