Menor de edad fue aprehendida por asesinar a su pareja de 19 años en Segovia

Imagen de referencia. El asesinato ocurrió en el barrio 7 de Agosto de Segovia, Antioquia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un homicidio se registró en el municipio de Segovia, Antioquia, en el que una adolescente de 14 años le quitó la vida a su novio de 19, en el barrio 7 de Agosto.

Según el relato de vecinos, la pareja sostuvo una pelea en la casa en la que residían y la menor de edad lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el abdomen que le causó la muerte.

El joven, identificado como Juan David López Álvarez, alcanzó a ser trasladado por vecinos y familiares al hospital del municipio, donde finalmente murió por la gravedad de la herida.

Por su parte, las autoridades lograron aprehender a la adolescente en flagrancia, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia.

En estos casos, los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, que sean responsables de delitos como homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos agravados con la libertad, integridad y formación sexual, pueden enfrentar sanciones de entre dos y ocho años en centros de atención especializada para menores de edad y en constante seguimiento del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

Un hecho similar ocurrió en Medellín en el barrio Bello Oriente, en el que un adolescente de 16 años en medio de una discusión habría atacado a Fernando Velásquez Teherán, de 25 años, con un machete, quitándole la vida.