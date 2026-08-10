Aumentaron a 13 los muertos en Chocó; dieron nuevo balance de afectaciones

El Gobierno nacional confirmó que el terremoto deja a más de 100 personas muertas en el país. Foto: EFE - Jean Arriaga

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La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, dio un nuevo balance de afectaciones y afectados dentro del departamento, que fue epicentro del terremoto que se presentó este lunes 10 de agosto en el país. Según la mandataria, la cifra de personas muertas subió a 13, dijo tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella a la zona.

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“En el departamento hemos actualizado la cifra de afectados. 119 personas lesionadas y tenemos todavía fallas en le servicio del fluido eléctrico y una falla grave que nos ha afectado la señal celular y de internet”, indicó la mandataria.

Sumado a esto, Córdoba aseguró que colapsaron varias vivienda, así como hay más fallas estructurales. “Estamos requiriendo material de sutura, sangre, material médico, líquidos y todo lo que requiera el hospital, mientras que logramos el traslado de los pacientes que requieren ir a un centro de mayor complejidad”.

De igual forma, los organismos de socorro señalaron que continúan en la verificación de las condiciones en el departamento, por lo que la cifra de personas afectadas podrá varias con el paso de las horas.

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¿Qué pasó en Colombia?

Sobre las 7:00 a.m. de este lunes 10 de agosto se registró un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, que según reportes del Gobierno Nacional deja hasta el momento más de 111 fallecidos y más de 400 personas heridas.

Entre los lugares más afectados por el sismo están las ciudades de Cali, Pereira y Manizales, donde se registró la caída de varias estructuras dentro de las cuales se encontraban varias personas, por lo que se ha trasladado equipo de socorro de todo el país para apoyar la búsqueda y rescate de sobrevivientes.

“Se destinaron equipos de trabajo que se desplazarán a los distintos territorios afectados. Todos los ministros me reportan directamente a mi y yo liderare la emergencia como corresponde, la Cancillería se encargará de la cooperación internacional”, mencionó el presidente Abelardo de la Espriella.

Entre los muertos en Quibdó se confirmó el del hijo de seis años del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia Pinilla, quien quedó bajo de uno de los edificios que colapsó en la capital chocoana.

En ciudades como Pereira y Cali se declaró la calamidad pública, mientras que en la mayoría de las ciudades del centro y el suroccidente del país se estableció la emergencia roja hospitalaria.