Así se vivió el terremoto en el aeropuerto Matecaña de Pereira; hubo tres muertos

Afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira tras el sismo de 7.4 en Colombia. Foto: Juan Camilo Hortúa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira fue uno de las terminales más afectadas tras el sismo de magnitud 7,4 que impactó a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto. Las operaciones aéreas en esta terminal y otros cinco aeropuertos del país permanecen suspendidas mientras se evalúan los daños estructurales. En total, el terremoto deja más de 100 personas muertas en todo el país.

Lea: Terremoto en Colombia hoy EN VIVO: se reportan 21 réplicas y mas de 100 fallecidos

En videos difundidos en redes sociales quedó registrado el pánico que vivieron los pasajeros que esperaban su vuelo en el aeropuerto Matecaña. En medio de la emergencia parte del techo se desprendió y cayó, por lo que en las imágenes no solo se ve gente que busca la salida, sino también gente que busca esconderse bajos las mesas de los restaurantes evitando quedar bajo las vigas, varillas y tejado que terminaron en el suelo.

Juan Camilo Hortúa, pasajero que se encontraba en el aeropuerto en ese momento, relató que mientras esperaba para abordar un vuelo programado a las 8:15 a.m., en medio del llamado al abordaje, empezó a temblar suavemente.

“No sonó ninguna alarma, pero de repente comenzó a temblar durísimo. El techo se estaba cayendo, las paredes estaban cayendo. Los escombros caían por todas partes. Había una persona que estaba pasando por seguridad y le cayó un escombro encima. Según los paramédicos, hay confirmados tres muertos del aeropuerto y varias personas heridas”, aseguró a este medio Hortúa.

El sismo provocó la caída masiva de techos, vitrales y mampostería, afectando severamente las zonas comerciales y las salas VIP. Las autoridades evacuaron por completo la terminal y mantienen el acceso restringido mientras el personal técnico inspecciona las condiciones de la infraestructura y evalúa las condiciones de la pista.

Según confirmó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, tres personas fallecieron en el Aeropuerto Internacional Matecaña. En total, Pereira registra 40 personas fallecidas tras el fuerte terremoto. A nivel nacional, los balances preliminares de las autoridades reportan al menos 111 personas muertas, decenas de heridos y graves daños materiales en varias ciudades.

Pereira, Cali, El Cairo, Zarzal, Buenaventura y Manizales concentran numerosos daños estructurales y víctimas. Las autoridades continúan evaluando los daños, por lo que las cifras de víctimas y afectaciones podrían aumentar en las próximas horas.

Lea: Sismo en Colombia este 10 de agosto: en Cundinamarca se reportan daños estructurales

Además, se han habilitado canales digitales para el registro de datos y búsqueda de personas desaparecidas. En terremotocolombia.com se pueden registrar afectaciones y estructuras colapsadas, mientras que en El Espectador también habilitó ¿Tiene una persona desaparecida por el temblor? Repórtela acá para apoyar la búsqueda.

Además de Pereira, otras terminales afectadas son las de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. La Aeronáutica Civil invitó a los viajeros a mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas para conocer los cambios en los itinerarios