Falleció el hijo del alcalde de Bahía Solano tras colapso de edificación en Quibdó

Este es uno de los edificios que quedó destruido en Quibdó, una de las ciudades más afectadas por el sismo. Foto: EFE - Jean Arriaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades confirmaron la muerte del hijo de seis años del alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia, quien se encontraba dentro de una de las edificaciones que colapsó, en Quibdó, tras el terremoto que se registró en la mañana de este lunes 10 de agosto en el país y que hasta el momento deja más de 100 personas muertas.

Lea: Así se vivió el terremoto en el aeropuerto Matecaña de Pereira; hubo tres muertos

La desaparición fue anunciada por el mandatario, luego de registrarse la emergencia. El mandatario se encontraba en la zona del desastre junto a equipos de la Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja, quienes realizaban la remoción de los escombros de la zona, donde se conocía que habían varias personas atrapadas.

Según explicó Carlos Cardona, expersonero de Bahía Solano, a este medio, el mandatario estuvo con toda su familia y su mamá en el municipio, por las fiestas municipales. Por ello, habían salido el pasado domingo 9 de agosto hacia Quibdó.

La familia se encontraba en uno de los edificios que colapsó durante el sismo en la capital chocoana. Aunque los adultos lograron salir con vida, no se tenía información del niño de seis años. Finalmente, en la tarde de este lunes se confirmó la muerte del menor de edad.

Le puede interesar: Así fue el terremoto en Colombia: reportan decenas de muertos, derrumbes y medidas

La tragedia fue lamentada por el concejo de Bahía Solano, que envió un mensaje de solidaridad al mandatario. “En estos momentos de profundo dolor, elevamos nuestras oraciones a Dios Todopoderoso para que conceda al señor Alcalde y a su familia la fortaleza, el consuelo y la serenidad necesarios para afrontar esta difícil pérdida”.

Desde la alcaldía también lamentaron lo ocurrido. “La partida de Mateo enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo el municipio de Bahía Solano. Elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar estos difíciles momentos, y que su amor y su misericordia acompañen a toda su familia.

Aunque en Bahía Solano se sintió fuertemente el temblor de magnitud 7,4, que se registró en la mañana de este lunes, no se presentaron graves afectaciones, según reportes oficiales. Cardona señaló que a lo largo del día se han hecho perifoneos de prevención para indicar a la poblaciones las acciones que deben ejecutar en caso de nuevas réplicas.