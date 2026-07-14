Alcalde de Quinchía se retractó: dijo que no multará a quienes alimenten perros en la calle

Jader de Jesús Clavija, alcalde de Quinchía, pidió al gobierno departamental y nacional apoyo para atender animales de la calle. Foto: Alcaldía de Quinchía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran rechazo provocó el fin de semana las declaraciones que el alcalde de Quinchía, Jader de Jesús Clavija, dio a un medio regional en el que ordenaba sancionar a quienes alimentaran o dieran agua a los perros callejeros. Tras la polémica, el mandatario volvió a hablar y, además de pedir perdón, aseguró que habían descontextualizado lo que dijo.

Lea: Las expectativas que tiene Antioquia con el electo Gobierno Nacional

Todo comenzó con una entrevista que el alcalde dio a Quinchía Noticias en la que señaló: “Como alcalde del municipio, hermano, empecemos a hacer comparendos. Ayúdenos en este tema. Ayúdenos a no darles purina ni agua en sus centros, en sus establecimientos públicos. Ayúdenos, Hamilton, por favor, hermano, a las personas que están llevándoles agua y purina a los parques, a las calles, hermano, empecemos a hacer comparendos”.

El fragmento de la entrevista rápidamente se viralizó en redes sociales y obtuvo la respuesta de animalistas, quienes rechazaron la medida anunciada por el mandatario de Quinchía. Entre estas estuvo la senadora Andrea Padilla, quien advirtió que el deber de la alcaldía es garantizar la protección de los animales.

“Alcalde, está usted meando fuera del tiesto. Más bien, respóndanos, ¿cómo va el cumplimiento de sus obligaciones legales de protección animal? ¿Cuántas esterilizaciones ha hecho? ¿Qué servicios veterinarios les presta a los animales sin hogar? ¿Tiene centro de bienestar animal o algún convenio con una fundación legalmente constituida? ¿Cómo va la implementación de la Ley Ángel contra el maltrato animal? Díganos qué apoyo les brinda a las rescatistas del municipio. De eso sí nada, ¿cierto? Pero para oponerse y obstaculizar la empatía están de primeras”, indicó la congresista.

Le puede interesar: Intento de robo terminó en balacera en Barranquilla; hubo un muerto y tres capturados

A las voces de rechazo se sumó la del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, quien señaló que en el departamento ha sido prioridad la protección de los animales, por lo que se realizan jornadas de esterilización y atención en los diferentes municipios.

“Sí, hoy estoy hablando de nuestros peluditos. No pueden ser estigmatizados. Nuestros peluditos no tienen voz y por eso quiero hacer una invitación especial a todas las personas de gran corazón en el departamento de Risaralda para que nos ayuden a tenerlos en mejores condiciones. Estamos garantizando desde la administración departamental jornadas de bienestar animal. Risaralda será piloto y en los próximos días presentaremos nuestra Política Pública de Bienestar Animal”, añadió Patiño.

La respuesta del alcalde de Quinchía

Ante la magnitud de la polémica, Jader de Jesús Clavija se volvió a pronunciar para pedir perdón, pero aseguró que había sido sacado de contexto. “Hacemos un llamado al gobierno nacional y departamental, porque los municipios de sexta categoría no tenemos los recursos para crear hogares de bienestar para el cuidado de los animales”, señaló a Noticias Caracol.

El alcalde añadió que han atendido a perros callejeros en el municipio de Norcasia. Además, afirmó que la alcaldía ha liderado esterilizaciones, jornadas de atención, así como se suspendió el show de pólvora en las fiestas municipales.

Frente a las sanciones que mencionó en la polémica entrevista, indicó que varios perros se escapan de fincas en zonas rurales o salen durante el día de sus viviendas, “por lo que se quedan en los parques y las calles donde encuentran alimento. Ese es el mensaje que nosotros quisimos dar”.

Aunque no explicó por qué dijo que iba a sancionar a quienes dieran comida y agua a los animales, siguió insistiendo en que lo descontextualizaron y que no existe ningún decreto que establezca multas por alimentar a los animales, por lo que se retractó del comentario que hizo.