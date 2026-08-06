Explosión en molinos mineros de Marmato, Caldas, deja 16 heridos

Imagen de video de redes sociales en el que se evidencia la explosión en Marmato. Foto: Redes sociales

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En Marmato, en el Occidente de Caldas, una fuerte detonación en dos molinos utilizados en la actividad minera dejó como saldo 15 personas heridas este jueves 6 de agosto. Gracias a la rápida reacción de los trabajadores y a la alerta previa que recibieron en el lugar, se pudo controlar la emergencia sin víctimas mortales.

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La explosión se produjo hacia la 1:00 p.m. y afectó dos molinos ubicados en el sector: Marino Valencia y el conocido como Los Angelitos, ambos destinados al procesamiento del material extraído en la actividad minera. Las estructuras quedaron completamente destruidas tras el incidente.

Mario Tangarife, líder sindical de la zona, detalló que la emergencia se desató en dos momentos y que la reacción oportuna de los mineros fue clave para salvar vidas: “hay dos afectados que terminaron trasladados a centros asistenciales de mayor complejidad. A pesar de lo grave de la explosión, no tenemos fallecidos. Los molinos quedaron destruidos. Primero hubo un incendio, los muchachos sabían lo que podía pasar y lograron correr. 10 minutos después se dio la explosión”.

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Por su parte, el alcalde de Marmato, Carlos Alberto Cortés, confirmó que tras las labores de remoción de escombros, el balance oficial se elevó a 16 personas lesionadas. Como medida preventiva, las autoridades decidieron cerrar la vía cercana al lugar de la explosión para facilitar la atención de los heridos y las labores de rescate que continúa en desarrollo por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los organismos de socorro atendieron la emergencia en compañía de los mismos trabajadores del sector para extraer los heridos. Algunas de las personas afectadas por la explosión fueron identificadas como Ricaurte García, Sandro Sánchez, Nelson José Vergas, José David Maestro, Alejandro Londoño, Mario Escobar Castro, Óscar Eduardo Sánchez, Norbey Tangarife, Jesús David Caro, Angie Paola Pérez, Elkin Fernando Díaz, Jorge Luis Bueno Betancur, Yeison López, Albeiro García y Sebastián Valencia.