Incendio en Cristo Rey habría sido provocado: ofrecen recompensa por responsables en Cali

Los organismos de socorro trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que alcanzara viviendas y el monumento de Cristo Rey. Foto: Alcaldía de Cali

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El incendio forestal que se registró en el cerro de Cristo Rey, en el occidente de Cali, habría sido provocado, según aseguró el alcalde Alejandro Eder. Ante esta hipótesis, la Administración Distrital ofreció una recompensa de COP 50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de la emergencia.

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La conflagración comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde, en la vía que conduce hacia Cristo Rey, mientras Cali concentraba la atención nacional por la posesión presidencial. Las llamadas avanzaron rápidamente por las condiciones de viento, calor y vegetación seca, generando una columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad.

Bomberos controlaron el incendio en Cristo Rey

La emergencia activó el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y movilizó a cerca de 100 personas, entre unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, organismos de socorro y habitantes de la zona. Debido a la cercanía del fuego y la cantidad de humo, las autoridades ordenaron la evacuación de algunas viviendas, entre ellas las ubicadas en el condominio Solevante. El objetivo era proteger a los residentes y evitar que la conflagración alcanzara zonas habitadas.

Después de varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que le incendio avanzara hacia las viviendas, negocios y el monumento de Cristo Rey. “Logramos el control de este incendio, evitando que llegara a la comunidad, a las viviendas y al monumento”, explicó el cabo Néstor Giraldo, de los bomberos de Cali. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia en el sector debido a las condiciones climáticas y a la posibilidad de que algunos puntos se reactiven.

Alcaldía ofrece COP 50 millones por información

Una vez controlada la emergencia, el alcalde Alejandro Eder aseguró que el incendio habría sido provocado y anunció una recompensa de COP 50 millones para obtener información que permita dar con los responsables, “este incendio fue provocado y estamos buscando a los pirómanos irresponsables”, aseguró el mandatario.

Eder agregó que la Policía ya tendría identificadas inicialmente a algunas personas que podrían estar relacionadas con el hecho y señaló que las autoridades trabajan para lograr su captura. La Administración Distrital pidió a la ciudadanía entregar información que pueda contribuir a esclarecer cómo se inició el incendio y quiénes estarían detrás de esto.

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Además, la emergencia generó cambios en las medidas especial que estaban vigente s en Cali durante la jornada de posesión presidencial. Las autoridades levantaron temporalmente la restricción del Día sin Carro y sin Moto para las personas que necesitaran movilizarse desde las zonas afectadas.