Autoridades arhuacas restringen ingreso a Nabusímuke por aumento de casos covid

Las autoridades que emitieron el comunicado pertenecen los cuatro Centros del Pueblo Arhuaco: Nabusímuke, Simunurwa, Jewrwa y Gun Aruwun. Foto: Óscar Pérez

La Confederación Indígena de Tayrona (CIT) informó que las autoridades de los cuatro Centros del Pueblo Arhuaco tomaron la decisión de “restringir el ingreso a funcionarios de instituciones del Estado colombianos, de organismos nacionales e internacionales y a personas ajenas a la comunidad” a Nabusímuke, capital espiritual, cultural y política del Pueblo Arhuaco. El ingreso de estos sectores estará permitido para realizar una actividad previamente solicitada.

El comunicado indica que desde la visita del presidente Iván Duque a Nabusímuke, el 22 de diciembre de 2021, los casos de covid en la comunidad han aumentado significativamente y han muerto cuatro personas. “La comisión que acompañó al presidente estaba compuesta por varios cientos de personas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, senadores, periodistas, entre otros”, señala el comunicado.

Res. No. 001 de 2022 de la Directiva General y las Autoridades de los 4 Centros del Pueblo Arhuaco: Nabusímuke, Simunurwa, Jewrwa y Gun Aruwun, ante el acelerado aumento en el número de casos positivos de #COVID19 entre los miembros de la comunidad de Nabusímuke en el año 2022. pic.twitter.com/OHVDzDpFZK — Confederación Indígena Tayrona (@CIT_oficial) January 17, 2022

Danilo Villafaña, gobernador del Cabildo Arhuaco en el Magdalena y Cesar, manifestó a Blu Radio que las cifras de covid denunciadas no han sido verificadas y que las personas que murieron no asistieron a la reunión con el presidente Iván Duque. “Este comunicado que sacaron es para desinformar, ellos no son la voz oficial, y no es cierto que los casos sospechas de COVID fue producto de la visita del presidente”, expresó Villafaña.

La CIT emitió un comunicado en el cual desconocía a Danilo Villafaña, junto con Rogelio Torres e Iván de Jesús Torres como autoridades o representantes del Pueblo Arhuaco, aduciendo que se habían autoproclamado como gobernadores de cabildos y resguardos arhuacos. La Confederación Indígena del Tayrona también señala a estos tres hombres de haber propiciado la visita del presidente el pasado 22 de diciembre, “en contravía de los usos y costumbres del Pueblo Arhuaco”.

Esta problemática inició ante el anuncio de la visita de Iván Duque a Nabusímuke para firmar la Ley de Cambio Climático en un acto protocolario. El 21 de diciembre, el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), que agrupa a los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Wiwa y Kogi, emitió un comunicado para expresar su rechazo a la visita del presidente.

Sin embargo, el mismo día, la Confederación Indígena del Tayrona emitió un comunicado defendiendo la visita del presidente a Nabusímuke manifestando que: “El Pueblo Arhuaco pide a los gobernadores del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, Sector Kogui y Wiwa y el Resguardo Kankuamo, respetar la Autonomía no interferir en los asuntos internos de gobernabilidad donde no tienen legitimidad ni competencia, la Mamos como máximas autoridades del Pueblo Arhuaco invitaron al Presidencia del República (Sic) por lo anterior, reiteramos el rechazo a esta intromisión, desautorizamos dicho comunicado y reafirmamos que la visita presidencial a Nabusimake se celebrará el 22 de diciembre de 2021″.