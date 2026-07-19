Avalancha dejó sin agua potable a 42.000 personas en Tame, Arauca

Inundaciones por el río Tame en Arauca. Foto: UNGRD

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Más de 42.000 personas del casco urbano de Tame, Arauca, llevan varios días sin acceso al servicio de agua potable después de que una avalancha provocada por la creciente del río Tame destruyera parte fundamental del acueducto municipal. La emergencia es considerada la de mayor magnitud registrada en el municipio en materia de infraestructura hidráulica.

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Según explicó el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame, Caribabare E.S.P., Yuliam Sierra, la fuerza del río afectó alrededor de 300 metros del tramo comprendido entre la bocatoma y los desarenadores. Allí se encontraban tres redes que llevaban el líquido hasta la planta de tratamiento: dos con un diámetro de 12 pulgadas y una de 14 pulgadas. La creciente también causó daños en cerca de 200 metros del trayecto que conduce el agua hasta la planta, donde había una red principal de 20 pulgadas.

“Prácticamente la avalancha se llevó toda la línea de aducción. Nunca habíamos enfrentado una emergencia de esta magnitud”, afirmó Sierra.

Ante la suspensión del suministro regular, Caribabare E.S.P. dispuso la entrega de agua a través de vehículos cisterna en los distintos barrios del casco urbano, bajo la coordinación de los líderes comunitarios. Las autoridades advirtieron que tanto el agua entregada por los carrotanques como la del punto de captación habilitado no ha sido tratada, por lo que debe someterse a un proceso de purificación antes de ser consumida.

El equipo técnico logró habilitar una toma temporal aguas abajo del punto original, lo que ha permitido reactivar parcialmente el suministro. Para organizar la entrega, el municipio fue dividido en tres sectores que reciben el líquido cada tres días aproximadamente.

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Las estimaciones indican que restablecer completamente la infraestructura del acueducto podría demandar una inversión de entre 5.000 y 8.000 millones de pesos. La cifra podría ajustarse una vez concluyan los estudios técnicos, pero por ahora, la Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Tame y Caribabare E.S.P. adelantan la formulación del proyecto que permitirá conseguir los recursos requeridos.

Hasta el momento no existe una fecha definida para el restablecimiento total del servicio. “Estamos trabajando sin descanso para superar esta emergencia y restablecer el servicio de agua potable para todos los tameños”, concluyó el gerente de Caribabare.