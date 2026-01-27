Avicultores en Santander regalaron huevos en protesta por crisis por bajos precios

En promedio, producir una cubeta de huevos cuesta 9.000 pesos, pero se está vendiendo entre 6.500 y 7.000 pesos. Foto: Pixabay

Con el fin de llamar la atención de los gobiernos departamental y nacional, pequeños productores avícolas del municipio de Villanueva, en la provincia Comunera de Santander, hicieron una donatón ante la crisis que atraviesan por el bajo precio de los huevos, que supera los costos de producción.

“Regalamos los huevos para llamar la atención del Gobierno Nacional sobre lo que no está pasando”, dijo a Vanguardia Eliseo Morales, uno de los productores afectados por la crisis, y quien añadió que los costos de producción están muy por encima de las ventas.

Los avicultores se reunieron el pasado domingo 25 de enero en el parque principal de Villanueva, donde regalaron 400 cartones (12.000 huevos) para visibilizar su situación. “Somos más de 200 pequeños productores en alerta. No sabemos qué hacer: las gallinas se tienen que seguir alimentando, los bancos no esperan y las familias necesitan ingresos. Es una tormenta perfecta”, indicó al mismo medio otro de los productores.

Más de 200 avicultores campesinos de Villanueva, Santander, realizan cierres intermitentes en vías de acceso al municipio y regalan huevos como forma de protesta. Denuncian que bajos precios de compra no cubren costos de producción y que competencia los tiene trabajando a pérdida pic.twitter.com/FiEqWXbEha — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 25, 2026

Lo que alegan es que, en promedio, un productor que genera 400 cartones (de 30 huevos cada uno) a la semana, gasta aproximadamente COP 3 millones en concentrado, pero por la producción, con el huevo a COP 6.750, recibe COP 2,7 millones, por lo que termina trabajando bajo pérdidas.

“Estamos trabajando para perder. Mientras a nosotros nos pagan el huevo a un precio irrisorio, los costos siguen subiendo y no hay ningún tipo de apoyo”, aseguró a Blu Radio el avicultor José Antonio Bermúdez.

Además de regalar los huevos, como parte de la protesta simbólica, los productores impidieron el paso de vehículos intermitentemente. Entre sus peticiones piden alivios financieros para que se evite su desaparición, mientras se vuelve a regular el mercado.

Asimismo, advirtieron que, de no obtener respuesta, continuarán con protestas en los próximos días, debido a que en la región varias familias dependen completamente de la avicultura y la crisis los golpea desde hace casi dos meses.