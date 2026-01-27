En ataque sicarial asesinaron a tres personas en San Alberto, Cesar

La masacre se registró en un lote del municipio de San Alberto. Foto: Wkipedia-Yurmala5434

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque sicarial que se registró en la noche del pasado lunes 26 de enero, en el sector de La Arrocera, en inmediaciones de la finca Rivelandia de San Alberto, Cesar, dejó tres hombres muertos y una mujer herida. Primeras versiones indican que las víctimas mortales estarían consumiendo estupefacientes.

Lea: ¿Quién es el nuevo secretario de Movilidad de Cali?

La Policía del Cesar señaló que al predio llegaron sujetos en motocicletas que, sin mediar palabra, dispararon en reiteradas ocasiones contra las personas que se encontraban allí, provocando su muerte en el lugar.

Entre las víctimas fueron identificados Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años; Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27 años y quien era habitante de Calle, y un venezolano de aproximadamente 30 años, conocido como Humito.

La mujer que resultó herida es Dagny Daniela Martínez Valero, de 25 años, quien se encuentra internada en el Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara, debido a que recibió un disparo en el rostro.

Le puede interesar: Asesinaron a líder social en Pueblorrico, Antioquia; hay temor por oleada de violencia

Sobre lo ocurrido, el alcalde de San Alberto, Edgar Ricardo Díaz, rechazó el crimen y aseguró que el hecho se registró cerca de un puesto de la Policía Nacional y el grupo GOES, por lo que los uniformados intentaron detener a los atacantes.

“Según me cuenta el comandante de la Policía, falleció uno de los dos sujetos y hay una mujer que fue capturada que iba en una de las motos. Esta mujer está herida, y también otra persona está herida por bala perdida”, dijo el mandatario a El Heraldo.

Sumado a esto, Díaz hizo un llamado a los gobiernos departamental y nacional ante la cercanía del municipio al Catatumbo y la serie de hechos de violencia que en los últimos meses se han presentado en el municipio. “Desde hace cerca de dos años hemos tenido presencia de distintos grupos al margen de la ley. Primero fue el Frente 33 de las disidencias de las FARC, luego grupos paramilitares. Esta situación ha traído extorsiones, desapariciones y asesinatos. Estamos profundamente preocupados porque San Alberto es un municipio de paz y hoy vemos cómo la violencia vuelve a golpear nuestro territorio”.