Avioneta ambulancia se accidentó en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Una emergencia se registró en la mañana de este jueves 28 de agosto en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, donde una avioneta ambulancia tuvo accidente tras presuntas fallas en el tren de aterrizaje. Aunque no se cerró la terminal aérea, sí se dejó de usar la pista en la que se presentó el hecho, mientras se atendió la situación.

La avioneta ambulancia había atendido una emergencia en Saravena, Arauca, y el piloto se preparaba para despegar junto con un paciente para Bogotá, en el momento en el que se registró el accidente.

Una falla en el tren de aterrizaje provocó graves afectaciones en la parte delantera de la aeronave, por lo que se suspendió el despegue, así como la operación en la pista 16 del aeropuerto.

⚠️ El Aeropuerto Camilo Daza de #Cúcuta registra restricciones en sus operaciones tras un incidente con una aeronave.

Sugerimos a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas posibles ajustes en los vuelos programados. pic.twitter.com/E6OVMUUa57 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 28, 2025

Aunque las autoridades locales indicaron que no se suspendió el funcionamiento del aeropuerto, sí se retrasaron varios vuelos comerciales, porque se tuvieron que realizar acciones para atender la emergencia y retirar la aeronave de la pista.

Ante lo ocurrido, la Aeronáutica Civil anunció que abrirá una investigación para determinar las causas de la falla en el tren de aterrizaje que no dejó personas heridas, por la emergencia.

Una vez se retiró la avioneta, se corroboró las condiciones de la pista y se reanudó la operación por la zona.

Medios locales han señalado que pilotos de aerolíneas comerciales han advertido sobre los riesgos que provocan las ondulaciones, así como la falta de la nivelación de la pista en la que ocurrió el accidente de este jueves, y que estaría pendiente de repavimentación. y mantenimiento