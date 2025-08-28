¿Habrá Día sin carro y sin moto este viernes en Medellín?

Imagen de referencia. La Secretaría de Movilidad aseguró que la movilidad transcurrirá con normalidad y que la medida no es obligatoria. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Nueve universidades del Valle de Aburrá realizarán un Día sin carro y sin moto este viernes 29 de agosto. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que la medida no es oficial de la Alcaldía.

Las instituciones de educación superior que conforman el G8 y que plantearon la iniciativa son: Institución Universitaria ITM, la Corporación Universitaria Lasallista, la Universidad de Antioquia, la Universidad CES, la Universidad EAFIT, la Universidad EIA, la Universidad de Medellín, Universidad Nacional - sede Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana.

En estas universidades no permitirán el ingreso de vehículos que usen combustibles convencionales a sus parqueaderos. Solo estará permitido el ingreso de vehículos híbridos, eléctricos o que transporten a personas con movilidad reducida, oficiales, de prensa o de transporte de personas con esquemas de seguridad.

“La iniciativa es un llamado a la acción para que la comunidad académica y la ciudadanía en general utilicen alternativas como caminar, pedalear o el transporte público masivo”, indicaron desde las universidades.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad indicó que en las vías de la ciudad y el Valle de Aburrá la movilidad funcionará con normalidad con las restricciones habituales del Pico y Placa. En este caso, las placas que finalicen en 3 y 4 son las que están restringidas este viernes para carros y si son motos estos mismos dígitos pero con el primer número de la placa.

Sin embargo, con esta iniciativa universitaria esperan que dejen de circular cerca de 140.000 vehículos. Además, las instituciones crearon espacios para incentivar el cuidado del medio ambiente en el Valle de Aburrá como foros, conversatorios y actividades académicas.