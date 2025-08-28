Hallaron cuerpo de adulto mayor que cayó al río Chicamocha, en Santander

Imagen de referencia. El adulto mayor habría perdido el equilibrio cuando intentaba cruzar el río en una tarabita, un teleférico artesanal usado en áreas rurales. Foto: Defensa Civil

El cuerpo de Luis Jesús Carrillo, un agricultor de 71 años, fue hallado el miércoles 27 de agosto tras el reporte de su desaparición desde sábado 23 de agosto cuando cayó de una tarabita sobre el río Chicamocha.

Después de cuatro días de búsqueda, seis unidades del Cuerpo de Bomberos de Villanueva, nueve de Aratoca, junto con la Policía y habitantes de la zona lograron encontrarlo en un sector conocido como El Tablazo, vereda La Peña del municipio de Los Santos, Santander.

Según la información de las autoridades, en los límites entre los municipios de Jordán, Los Santos y Aratoca, el hombre habría perdido el equilibrio mientras intentaba cruzar en la tarabita que es un teleférico artesanal para atravesar el río de un lado a otro, utilizado en varias zonas rurales del país.

Tras conocerse el accidente, el alcalde de Jordán informó que activaron el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y dieron aviso a las autoridades. De la misma forma la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental (OGRD) aseguró estar en constante comunicación con las autoridades del municipio.

La comunidad lamentó la muerte del adulto mayor y piden a las autoridades ejercer mayor control y revisiones en estos pasos artesanales que siguen siendo utilizados por sus habitantes.