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Bahía Solano estrena aeropuerto y busca recuperar el turismo tras el terremoto

La gobernadora Nubia Córdoba explica qué cambió y qué queda pendiente después de la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto José Celestino Mutis.

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Laura María Orrego Acosta
30 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
La nueva terminal del aeropuerto José Celestino Mutis, de más de 2.200 metros cuadrados, entró en operación el 25 de septiembre de 2026.
La nueva terminal del aeropuerto José Celestino Mutis, de más de 2.200 metros cuadrados, entró en operación el 25 de septiembre de 2026.
Foto: Gobernación del Chocó

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"Funcionábamos durante varios años en una casetica, en un espacio que era básicamente madera y zinc. La experiencia del turista realmente no era muy cómoda", recuerda Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, sobre el aeropuerto de Bahía Solano, municipio conocido por ser un santuario de biodiversidad en Colombia. El viernes 25 de septiembre de 2026 entró en operación la nueva terminal del aeropuerto José Celestino Mutis, una obra de COP 31.195 millones financiada con regalías del departamento.

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Por Laura María Orrego Acosta

lorrego@elespectador.com

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Comentarios
  • Daniel(l34tn)Hace 6 minutos
    Aeropuerto Internacional de Sal Si Puedes, lo llamó Pacho Loco, quien participó en su constitución.
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