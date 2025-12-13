Accidente de tránsito terminó en balacera que dejó dos heridos en Piedecuesta

Imagen de referencia. Las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad del sector para identificar a los ocupantes de la motocicleta. Foto: Alcaldía de Piedecuesta

Dos personas resultaron heridas por arma de fuego tras una riña que se habría derivado de un presunto accidente de tránsito en la noche del viernes 12 de diciembre en Piedecuesta, Santander.

Según la información preliminar, la Policía atendió un llamado por una emergencia que alertaba sobre personas lesionadas con arma de fuego. Al llegar al sitio, encontraron una aglomeración de personas que informó sobre la confrontación entre sujetos que se movilizaban en una motocicleta y el conductor de un automóvil.

Testigos relataron que la discusión se originó por un accidente de tránsito ocurrido minutos antes y en medio del altercado entre los involucrados, el conductor habría embestido la motocicleta. Luego, uno de los motociclistas sacó un arma de fuego y disparó contra los ocupantes del automóvil.

En el ataque resultó herido el conductor del vehículo que fue identificado como Carlos González Adarme, de 22 años y residente del municipio, quien recibió un disparo en la zona parietal derecha.

Mientras que la otra persona iba en la parte trasera, identificado como Eric David González, recibió un impacto de bala en la parte inguinal derecha y le salió el proyectil por la parte posterior del muslo. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Piedecuesta donde reciben atención y permanecen en observación médica.

Las autoridades investigan cómo se dieron los hechos, revisan cámaras de seguridad del sector e iniciaron la búsqueda de los ocupantes de la motocicleta para identificarlos y ubicarlos.

Además, reiteraron el llamado a la tolerancia en las vías y advirtieron que este tipo de situaciones pueden terminar en hechos de violencia con consecuencias de gravedad.