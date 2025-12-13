Identificaron los cuerpos hallados con quemaduras en la cabeza en Medellín; eran hermanos

Imagen de referencia. Los cuerpos tenían signos de tortura y un intento de incineración en la cabeza. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Dos cuerpos fueron encontrados con signos de tortura el jueves 11 de diciembre en la vereda Aguas Frías, corregimiento de Altavista, en Medellín. Las víctimas fueron identificadas como Kevin Alberto Álvarez Mazo, de 25 años, y Camilo Andrés Álvarez Mazo, de 29, residentes del barrio Las Violetas, de la comuna 16 (Belén).

Familiares de los hermanos Álvarez Mazo habían denunciado horas antes del hallazgo su desaparición ante las autoridades. Según la información preliminar, ambos salieron de su vivienda la noche del miércoles 10 de diciembre y desde ese momento perdieron contacto con ellos.

Al día siguiente, habitantes de un sector rural conocido como La Isla observaron a distancia lo que parecían ser dos cuerpos abandonados en una zona boscosa, cerca de la quebrada La Picacha y dieron aviso a las autoridades.

Uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al sitio y confirmaron que los cuerpos estaban a pocos metros de la quebrada y presentaban signos de violencia.

Según los primeros informes de las autoridades, los cuerpos tenían múltiples signos de tortura, quemaduras concentradas en la cabeza y rostro, y bolsas plásticas cubriéndoles la cabeza.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y funcionarios de la Sijín para realizar la inspección técnica y el levantamiento de los cadáveres. Luego, fueron trasladados a Medicina Legal donde posteriormente confirmaron la identidad de los dos hermanos e iniciaron los exámenes para determinar las causas de la muerte.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que los agresores intentaron incinerar los cuerpos, principalmente la zona de la cabeza, lo que dificultó el reconocimiento inicial.

Las autoridades avanzan en la investigación de este doble homicidio para identificar las causas de la muerte y dar con los responsables. Este caso elevó a ocho los asesinatos registrados en el corregimiento en lo que va del año.