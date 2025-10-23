Banda sinfónica juvenil de Caldas ganó en reconocido concurso en Europa

El grupo de 50 jóvenes hizo su presentación en Europa en la que combinó técnica, tradición y talento local. Foto: Gobernación de Caldas

La Banda Sinfónica Juvenil de Caldas Hernán Bedoya Serna estuvo representando a Colombia en el Certamen Internacional de Galicia, España, uno de los concursos de bandas más reconocidos de Europa, en el que obtuvo el primer lugar.

La agrupación conformada por 50 jóvenes, talentos de distintos municipios de Caldas, alcanzó una calificación de 98 puntos, como muestra de su disciplina, compromiso y excelencia. La banda hace parte del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, que es impulsado por la Secretaría de Educación de Caldas.

“Realmente es un orgullo saber que después de tanto esfuerzo y tantos ensayos se dan los frutos del trabajo. Muy orgulloso de todos, qué bueno llevar a Caldas y a Colombia ese reconocimiento que logramos. A través de la música hemos podido conocer Colombia y otras partes del mundo, mostrando lo que más nos gusta. Gracias a todos los procesos que tenemos en Caldas podemos hacer realidad los sueños, no solo nuestros sino de los niños que vienen detrás de nosotros”, dijo el estudiante Alejandro Arredondo López.

Por su parte, Juan Sebastián Velasco, director de la banda y coordinador del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles, manifestó que este reconocimiento no solo es un premio si no el inicio de un nuevo capítulo para la formación musical en el departamento.

“Es único este premio, es un año muy bueno para el programa, y cerrarlo con un premio en España es maravilloso. Es un triunfo de los niños, de los padres. pero también del Gobierno Departamental; de un Gobernador comprometido con la música y con el arte; de un Secretario que nos acompaña, que siempre está pendiente, y del diputado Hernán Alberto Bedoya que siempre nos está ayudando y está velando porque los recursos lleguen a donde se necesitan. Estamos felices del primer puesto en Galicia”, expresó Velasco.

Tanto el secretario de Educación, Luis Vargas Barrera, y el gobernador Henry Gutiérrez, destacaron la participación de los jóvenes y resaltaron el orgullo que sienten por el trabajo en conjunto que se ve reflejado en el triunfo, entre docentes, directores, familias y estudiantes.

Mientras que los padres de familia expresaron su orgullo en el regreso de los jóvenes a Colombia, una bienvenida en la que los recibieron con carteles y destacaron la experiencia que les brinda la música a sus hijos.

“Este proceso nos ayuda a formar mejor a nuestros hijos. Los muchachos de la banda, que interpretan la música, siempre serán mejores personas y mejores seres humanos. La música se los permite”, expresó Julio César García, padre de uno de los estudiantes que viajó.