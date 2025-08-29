Habló abogado de la familia que murió en San Andrés tras conocerse la necropsia

La necropsia indicó que la muerte de Tito Nelson Martínez, Viviana Andrea Canro, y su hijo de cuatro años fue por intoxicación por fosfina, gas utilizado para fumigaciones. Foto: Archivo Particular

Tras conocerse la necropsia de la familia Martínez Canro, quienes murieron en la habitación de un hotel en San Andrés el pasado 11 de julio, se pronunció el abogado de las víctimas sobre las responsabilidades que deben esclarecerse.

El informe forense de Medicina Legal confirmo que Tito Nelson Martínez, Viviana Andrea Canro, y su hijo Kevin, de cuatro años, fallecieron por intoxicación por fosfina, un gas utilizado en procesos de fumigación.

El abogado Juan Manuel Castellanos aseguró que sin lugar a dudas deberían haber consecuencias legales en este caso. “Para los abogados y especialmente para mí no existe ninguna duda de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que se van a desprender de los casos que ocurrieron lamentablemente aquel 11 de julio en San Andrés", dijo a Caracol Radio.

Además, señaló que el proceso judicial avanzará en varias instancias: “La Fiscalía General de la Nación tiene un código único de investigación. Ya ha surtido algunas misiones de trabajo, y son las tres líneas y ejes que la representación de víctimas atacará en su momento”.

De la misma forma, en un comunicado de JMC Abogados, señalaron que cuentan con poder de los familiares de las víctimas y que la representación de víctimas será muy cuidadosa. Verificaran y aportaran lo necesario como sus representantes “en punto de las órdenes a policía judicial, informes, elementos materiales probatorios, evidencia física y en general, tendremos pleno compromiso de colaborar armónicamente con las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos”, mencionaron.

Finalmente, reconocieron que aunque la investigación sigue en proceso y hay varios informes pendientes por entregar desde la Fiscalía, han mostrado avances en el proceso por medio de la Dra. Luz Adriana Camargo, Fiscal general, y el delegado Fiscal.