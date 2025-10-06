Extendieron por tercera vez el toque de queda en Amalfi, Antioquia

Imagen de referencia. La Alcaldía de Amalfi prorrogó nuevamente las medidas de seguridad por amenazas del frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Alcaldía de Amalfi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Amalfi, en el nordeste de Antioquia, prorrogó por tercera vez las medidas de seguridad y movilidad ante la amenaza del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Lea: Alcalde de Barranquilla cuestionó tregua entre bandas tras masacre y extorsión

El decreto estableció que el toque de queda se mantendrá hasta el sábado 11 de octubre entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., además de las restricciones de movilidad, transporte y horarios en los comercios.

Según lo establecido, está prohibida la circulación de motocicletas con parrillero entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. y el transporte de cilindros y escombros. También, ordenaron el cierre de vías aledañas a la estación de Policía y base militar.

Le puede interesar: Disturbios en la UIS en Bucaramanga: encapuchados lanzaron papas bombas

Por otra parte, el comercio podrá operar de 10:00 a.m. a 11:30 p.m., con permiso para tener música en los establecimientos hasta las 11:00 p.m. Y las aglomeraciones quedarán prohibidas hasta el 20 de octubre.

Estas medidas responden a las presiones ejercidas por los grupos armados que han afectado a municipios del norte y del nordeste antioqueño. La situación se complicó desde el 20 de septiembre cuando desconocidos abandonaron un paquete con explosivos cerca de la estación de Policía. Afortunadamente, por la reacción de las autoridades lograron evacuar la zona, controlar la situación y capturar a dos presuntos responsables del hecho.